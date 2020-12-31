«الزراعة» قاضت شخصاً أحال أحد مبانيها إلى مسلخ

وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اتخاذها جميع الإجراءات القانونية العاجلة ضد أحد الأشخاص استغل مبنى تابعا للهيئة بطرق منافية ومخالفة لأنشطتها واستخدامه مسلخا للحوم دون الرجوع إلى الهيئة.

وقالت (الزراعة) في بيان صحافي أمس الأربعاء إنها تلقت بلاغا عن قيام أحد الأشخاص باستغلال أحد المباني التابعة للهيئة بطرق منافية ومخالفة لأنشطتها واستخدامه مسلخا للحوم دون الرجوع للهيئة أو الحصول على أي تصريح أو أي موافقة بخصوص هذا الأمر.

وأضافت أنها اتخذت كل الإجراءات القانونية العاجلة ضد هذا الشخص وإبلاغ السلطات المختصة لاتخاذ اللازم ضده مشددة على أنه في حال حدوث أي تجاوز أو اختراق للقانون فسوف تتم محاسبة الشخص وسيعرض نفسه للمساءلة القانونية. ورحبت الهيئة بتفاعل المواطنين مؤكدة ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها والتي سيتم التعامل معها بالشكل القانوني وبالسرعة اللازمة. وشددت الهيئة العامة لشؤون الزراعة على أنها لن تسمح بالمساس بممتلكات الدولة وأنها لن تتهاون في ردع أي يد تعبث بمرافقها ومقدراتها. من جهة ثانية أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أنه تم رفع الحظر عن تصدير الخيول الكويتية للاتحاد الأوروبي وذلك اعتبارا من 19 ديسمبر 2020. وقالت في بيان صحافي أمس الأربعاء إن هذا القرار يسمح بموجبه بفتح التصدير من دولة الكويت إلى دول الاتحاد الأوروبي وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت أن هذا القرار جاء بناء على التنسيق والمحادثات بين هيئة الزراعة والمنظمات الدولية المتخصصة والجهود والمباحثات المستمرة مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لرفع الحظر عن مشاركات الخيول من دولة الكويت في المسابقات الدولية خارج البلاد خصوصا في الدول الأوروبية كذلك السماح والتصريح بتصدير الخيول الكويتية.

وذكرت الهيئة أن القرار جاء نتيجة قدرة دولة الكويت على السيطرة والحد من انتشار أي وباء يصيب الخيول وتقديم الأدلة والإثباتات اللازمة على خلو الكويت من أي وباء يهدد صحة خيولها. وشددت هيئة الزراعة على أنها لن تدخر جهدا في تذليل كل العقبات وتسهيل الإجراءات بما يمكن أصحاب الخيول الكويتية من المشاركة في المسابقات الدولية وكذلك تداولها عالميا.

