لائحة جديدة لـ «شؤون القصَّر» تفوض الإدارة المالية صرف المساعدات

وطن النهار

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر برئاسة وزير العدل الدكتور نواف الياسين مشروع لائحة جديدة بضوابط مرنة تمنح تفويضات مالية للإدارة التنفيذية لصرف المساعدات المقررة وفق الضوابط المعمول بها للمشمولين برعاية الهيئة من بند رفع المستوى المعيشي بعد موافقة وزارة المالية عليها، واطلع المجلس على التقرير الدوري للجنة الاثلاث الخيرية والمساعدات الاجتماعية واعتمد توصيات اللجنة بشأن تقارير الاثلاث الخيرية

وفي بداية الاجتماع أبن أعضاء المجلس فقيد الكويت والامتين العربية والإسلامية المغفور له بإذن الله أمير الانسانية الشيخ صباح الأحمد مستذكرين انجازاته الكبيرة لأبنائه من القصر والايتام في الكويت ومختلف دول العالم، الى جانب دعمه اللامحدود للهيئة العامة لشؤون القصر لتحقيق أهدافها ورسالتها. حيث شهدت في عهده طفرة واضحة على صعيد المنشآت والخدمات والتطوير بشكل عام.

وتقدم المجلس بالتهنئة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، متمنين لهما التوفيق والسداد في مواصلة مسيرة النماء والرخاء ومعربين عن ثقتهم الكاملة في تواصل الدعم اللامحدود لهيئة القصر والمشمولين برعايتها.

