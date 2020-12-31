«الصفا» وزعت كمامات وافتتحت مستشفيات في قيرغيزيا

وطن النهار

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية، أن الجمعية حققت خلال العام الحالي إنجازات نوعية متميزة على الصعيد المحلي والدولي وفق خطتها التشغيلية لعام 2020، وتحقيقا لأهدافها في تعزيز الدور التنموي للفئات الأكثر احتياجا والارتقاء بمخرجات التعليم وتحسين عملية تقديم الخدمات الصحية المتكاملة والمستدامة وفق أعلى معايير الجودة. وقال في تصريح صحافي، إن «الصفا الخيرية» حققت عطاءات عديدة باعتبارها أول المبادرين خلال جائحة إلى تقديم الدعم للأسر التي تضررت جراء الحجر داخل الكويت، مؤكدا أن للعمالة أصحاب الأجرة اليومية اهتمام كبير من جانب الرعاية بتوفير الوجبات الجاهزة والسلال الغذائية لمناطق الحظر الكلي بإشراف وتنسيق مع وزارة الداخلية، بالإضافة إلى توزيع الوجبات الغذائية في أرض المعارض بمشرف وبنك الدم الكويتي. واوضح أن الجمعية حرصت على دعم الجهود الحكومية خلال أزمة كورونا وتوفير الوسائل الوقائية للعاملين في خطوط الدفاع الأمامية، حيث قامت بتجهيز المستشفيات الميدانية لاستقبال المرضى والمخالطين، وتقديم العلاج لهم، بالإضافة إلى تنظيم حملة للتبرع بالدم لتلبية الحاجة الماسة في ظل تلك الجائحة.

