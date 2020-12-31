«إعانة المرضى» وزعت كسوة الشتاء

وطن النهار

أجرت مديرة إدارة النشاط النسائي في جمعية صندوق إعانة المرضى صفاء عابدين، عدداً من الزيارات على المراكز الصحية شملت جناح نسيبة بنت كعب في مركز الكويت للصحة النفسية ومركز المنارة للصحة النفسية للأطفال والمراهقين ومركز المنارة ومستشفى الصباح، حيث قامت بتسليم الهديا للنزلاء ضمن مشروع كساء المحبة لتوزيع كسوة الشتاء والصيف على المرضى.

من جانبها، أبدت مدير مركز المنارة د. بيبي العميري سعادتها بالتعاون الكبير بين الصندوق وباركت جهود الجمعية في مختلف المجالات التي تصب في صالح المرضى، بينما التقت عابدين خلال زيارتها مستشفى الصباح بصحبة مدير إدارة التوعية والإرشاد خالد الهندي مدير المستشفى د. نايف الحربي ورئيسة الخدمة الاجتماعية خلود العتيبي، الذين رحبوا بالزيارة وأبدوا سعادتهم بالتواصل والتعاون بين جمعية صندوق إعانة المرضى وإدارة المستشفى.

بدوره، أثنى الدكتور نايف الحربي على الدور الكبير الذي يقوم به الصندوق في المستشفيات ودور الوعاظ والواعظات ومشرفات أندية الاطفال في مستشفيات الكويت.

