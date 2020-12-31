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البغلي: البلدي و«الزراعة» ناقشا التعديات على منتزه الجهراء

فايز الزعل
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الخميس 31 ديسمبر 2020

أكدت عضو المجلس البلدي مها البغلي انه بعد الزيارة التي قام بها رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف للمجلس البلدي تمت مناقشة التعديات الموجودة في موقع منتزه الجهراء القومي والذي تم تخصيصه لهيئة الزراعة منذ 2009 على موقع مساحته 47 هكتارا. وأوضحت في تصريح صحافي انه تم إطلاع رئيس هيئة الزراعة على تلك التعديات أثناء اجتماع لجنة تقصي حقائق عقود النظافة بالإضافة الى وجود معوقات مختلفة تسببت في تأخر تنفيذ مشروع المنتزه القومي. ودعت رئيس هيئة الزراعة ومحافظ الجهراء لزيارة الموقع والاطلاع على هذه التعديات والمخالفات.


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