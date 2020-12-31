«بلدية العاصمة» رصدت 25 تعدياً على أملاك الدولة

وطن النهار

نفذ الفريق الرقابي في إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية فرع بلدية محافظة العاصمة ممثلا في قسم متابعة المخالفات الهندسية جولات ميدانية على العقارات بمناطق السكن الخاص والنموذجي في عدد من مناطق المحافظة لرصد العقارات المخالفة لقانون ولوائح وأنظمة البناء. وأوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية يوسف البذالي إن الفرق حررت 3 مخالفات لأنظمة البناء في مناطق السكن الخاص تمثلت في تحرير مخالفة بناء داخل العقار فضلا عن تحرير مخالفتين لأنظمة البناء وتوجيه 25 انذارا لتعديات تم إقامتها على أملاك الدولة وإخلاء سكن من العزاب وأكد على تواصل الفريق الرقابي بالإدارة لرصد جميع العقارات المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.