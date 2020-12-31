%30 نسبة الإنجاز في مشروع مستشفى الولادة الجديد

وطن النهار

بلغت نسبة انجاز الاعمال في مشروع مستشفى الولادة الجديد ما يقارب 30 في المئة للمشروع الذي يعد اضافة مميزة لخطة التنمية الوطنية التي تضم حزمة من المشاريع الطامحة الى ترقية الخدمات الصحية وتطوير صروح طبية تحتذي بأعلى المستويات والمعايير العالمية في تصاميمها المعمارية وتجهيزاتها التقنية والخدماتية، حيث يغطي نطاق العمل للمستشفى الجديد اعمال التصميم والانشاء والانجاز والتأثيث والتجهيز الطبي وتوفير المعدات والصيانة التشغيلية لهذا الصرح الطبي المتكامل والتخصصي.

ويقع مشروع مستشفى الولادة الجديد، الذي يشمل جميع مرافق التشخيص والعلاج المطلوبة لأمراض النساء والولادة، على مساحة 59781 مترا مربعا، حيث يتألف من مبنى المستشفى الرئيسي، بمساحة بناء كلية تصل الى حوالي 241.000 متر مربع، ومبنى العيادات الخارجية وقاعات محاضرات وشؤون ادارية يتكون من سردابين لمواقف السيارات ودور ارضي وخمسة طوابق، بمساحة بناء كلية تصل الى حوالي 45.000 متر مربع، ذلك بالاضافة الى مبنى مواقف السيارات متعدد الطوابق، بسعة 1300 موقف للمركبات، وكذلك محطة الخدمات المركزية التي تتضمن جميع الأقسام الميكانيكية والكهربائية بمساحة بناء اجمالية حوالي 8500 متر مربع، كما ستتم حماية سور المشروع ناحية البحر طول 320 مترا لقرب حدود القسيمة من حد المد الأعلى.

وقد جاء تصميم المستشفى ليكون صديقا للبيئة، حيث تم استغلال الموقع الساحلي بشكل جيد، مع التغلب على تحديات شبكة الطرق في المناطق المجاورة والحفاظ على مفهوم التصميم الوظيفي الممتاز لمثل هذه المشاريع الحيوية الكبرى، وقد صمم مبنى المستشفى الرئيسي بتكوين خاص مؤلف من سرداب وارضي وستة ادوار علوية، ارتفاع البرج الأول 11 طابقا والثاني بارتفاع 9 طوابق والثالث بارتفاع 7 طوابق تسع حوالي 780 سريراً، حيث يضم 460 سريراً للعناية بصحة الأمهات و52 سريراً للعناية المركزة بالأمهات و28 سريراً للرعاية المكثفة بالاضافة الى 240 سريراً للعناية المركزة بالأطفال الخدج وحديثي الولادة كما يضم المبنى 27 غرفة عمليات و60 غرفة ولادة تطل على الواجهة البحرية.

ويشتمل المستشفى الجديد على وحدات للجراحة والتشخيص الاشعاعي والرنين المغناطيسي، فضلاً عن غرف الانعاش والعمليات والولادة، ووحدات التقييم السابق للولادة وأمراض النساء، والعناية بالأم والجنين ووحدات العيادات الخارجية وتقييم الحمل في سن مبكرة، كما يتميز المشروع بمجموعة من المرافق الجديدة وثلاث جسور مكيفة تربط بين المباني الجديدة والقائمة، والتي تقوم بنسج المباني الصحية في هذا المجمع الطبي بشكل عملي ومتناغم في نفس الوقت، وبالمثل، سوف يتم دمج المستشفى ضمن مجمعات منطقة الصباح الطبية من حيث تنسيق البنية التحتية وتوصيل الخدمات والمرافق، كذلك الأعمال الخارجية من طرق وزراعات تجميلية.

