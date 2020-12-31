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وطن النهار

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أحمد النواف يكرم ضابطاً من لواء الحماية


استقبل الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد، نائب رئيس الحرس الوطني، بحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي، النقيب احمد سعد محمد من مرتب (لواء الحماية - كتيبة حماية المنشآت الأولى)، تقديراً لدوره الوطني في تقديم الدعم والاسناد لاخوانه في وزارة الداخلية.
وأشاد النائب بما قام به النقيب احمد سعد محمد من مساعدة رجال الدوريات التابعة لمديرية امن الفروانية اثناء عملها في منطقة الري، مجسداً بذلك نموذجاً مشرفاً لرجال الحرس الوطني، ما يعكس اخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه في كل موقع، تأكيداً على التعاون والتكامل مع المؤسسات العسكرية والأمنية.


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