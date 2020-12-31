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«النجاة»: وزَّعت «مصرف العشيات»


قامت جمعية النجاة الخيرية بتوزيع مساعدات «مصرف العشيات» والمخصصة لشهر ديسمبر من عام 2020 والتي استفاد منها 1054 اسرة متعففة داخل الكويت، حيث يقام المشروع بدعم الأمانة العامة للأوقاف. وفي هذا الصدد قال مدير ادارة المساعدات بالنجاة الخيرية محمد الخالدي: حرصنا من خلال هذا المشروع الانساني الرائد توفير اهم الاحتياجات الغذائية الضرورية للأسر وذلك بشكل شهري من خلال بطاقات ذكية يتم تسليمها للأسر نود من خلالها المبالغ المستحقة لكل اسرة اول كل شهر والتي تتفاوت قيمتها تبعاً لعدد افراد الأسرة حيث تبدأ من 40 دينارا وصولا لـ 80 دينارا، وبدورها تذهب الأسر للسوق وتختار ما يناسبها من المواد الغذائية.


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