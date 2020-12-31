مهارات إدارية 6 - بناء فريق العمل

آراء

إنّ عملية بناء فريق العمل في أي منظومة أمرٌ بالغ الأهمية، فهي عملية ادارية وتنظيمية تعمل على تعزيز التعاون بين أفراد الفريق الواحد كوحدة متجانسة ومتماسكة وفعالة قادرة على أداء مهام معينة لتحقيق أهداف محدّدة من خلال أنشطة مختلفة.

لتحقيق النجاح في أي منظومة عمل لا بد من بناء فريق عمل متكامل قادر على دعم أهداف هذه المنظومة، لذا يسعى القائد الى تشكيل فريق عمل مميز وقادر على العطاء والحفاظ على مكانة المنظومة والوصول بها الى أعلى مستوى وأرقى مكانة.

تمر عملية بناء فريق العمل بخمس مراحل أساسية:

أولاً: مرحلة التكوين: وهي مرحلة التّحول من الفردية الى الجماعية، ويسود في هذه المرحلة مزيج من الشعور عند الأفراد بالفرح والفخر بالانضمام الى الفريق والتفاؤل بالقدرة على النجاح، والقلق والخوف من الفشل، والشك في المهـمة أو في باقي أعضاء الفريق.

ثانياً: مرحلة الصراع: ويبحث فيها كل عضو عن مكانه ومكانته، وقد تبدو فيها الأهداف صعبة، ويسود في هذه المرحلة شعور من الحيرة وتضارب وجهات النظر، لكن يمكن للقائد مساعدتهم بالتوضيح وتقديم المعلومات، والتحفيز وتأكيد قدراتهـم على أداء المهـمة.

ثالثاً: مرحلة وضع القواعد: وهي مرحلة أداء المهام حيث يبدأ أعضاء الفريق بتقبّل بعضهـم البعض، وتتصف هذه المرحلة بانخفاض حدّة الصراعات وبدء تزايد التعاون بين أعضاء الفريق، وتكون العلاقات الاجتماعية والشخصية مرحة.

رابعاً: مرحلة الأداء: يتعرف أعضاء الفريق على نقاط القوة والضعف لديهم، ويفكرون في طرق الانجاز وزيادة الفاعلية، ويمارس القائد دوره كموجّه وناصح، ويساعد الأعضاء على تقييم آدائهـم، حيث يسود الشعور بالرضا والثقة بالآخرين.

خامساً: مرحلة الانتهاء: وهي المرحلة الأخيرة التي يتم فيها الانتهاء من الأدوار المناطة لأعضاء الفريق، وفيها يقوم القائد بدراسة العوامل التي أدّت الى النجاح أو الفشل والدروس المستفادة، وكيفية عرض النتائج على الآخرين، والتقييم النهائي للتجربة؛ وعليه يكون شعور الأعضاء بالفخر والاعتزاز في حال النجاح، وبالاحباط والحزن في حالة الفشل.

أهم القواعد التي تجعل قيادة فريق العمل أمرا سهلاً وناجحاً لتحقيق الأهداف المنشودة:

1- خلق بيئة يسودها روح الفريق الواحد.

2- وجود رؤية واضحة ومحددة لأهداف الفريق وكيفية عملها، وادراك جميع أعضاء الفريق لتلك الأهداف.

3- الالتزام التام بالمواعيد التي تُحدَّد للاجتماعات أو غيرها من الأمور التي تتعلق بالعمل.

4- القرب من فريق العمل والاطلاع على تفاصيل العمل، وتكوين علاقات جيدة مع أعضاء الفريق لتعزيز قوة الروابط بين الجميع.

5- اختيار موظفين يملكون الثقة والتقدير والاحترام، والصدق والشفافية، وتعزيز انتمائهم للمنظومة.

6- وضع القواعد والمبادئ التي يتبعها فريق العمل.

7- توزيع المهام والواجبات على كل أعضاء الفريق، وتعريفهم بالأدوار المناطة بهم.

8- رسم الخطط اللازمة لقيام الفريق بتنفيذ المهام.

9- عقد اجتماعات دورية للتعرف على الأهداف التي تحققت والتخطيط للفترة المقبلة.

10- تحفيز فريق العمل وشكرهم على جهودهم في العمل مادياً ومعنوياً بشكل دوري، والوفاء بالوعود لهم لزيادة انتاجيتهم.

11- تشجيع أعضاء الفريق على الابداع والابتكار.

12- تجنب حدوث الصراعات الشخصية والمشكلات.

13- مشاركة جميع أعضاء الفريق في اتخاذ القرارات.

14- تقييم أداء الفريق وقدرته على تنفيذ وتحقيق الخطط مقارنةً بالأهداف المطلوب تحقيقها.

أخيرا وليس آخراً؛ يُعتبر فريق العمل سلاحاً ذا حدين، فاذا تحقق الانسجام وتعاوَن أعضاء الفريق فانّه غالباً ما سيكون النجاح حليفهم، أماّ اذا افتقر الفريق الى روح العمل الجماعى أو كان يضم أشخاصاً غير مناسبين، فانّ فرصة تحقيق النجاح المنشود تكاد تكون ضئيلة مهما كانت جودة الحلول التي تكون مطروحة.

