ملحمة الكويت 2020

آراء

من النادر أن يؤثر حدث واحد في عام واحد بشكل كامل مثلما شكلت جائحة فيروس كورونا عام 2020، فقد جاءت جائحة كورونا في هذا الوقت من العام الماضي، مصحوبة بمصطلحات مثل «الاغلاق» و«التعقيم» و«التباعد الاجتماعي» و«ارتداء الكمامة» و«الحظر الكلي» و«الحظر الجزئي» و«العزل المناطقي» وهي من الأمور غير المعروفة لدى الجميع، ليصبح العالم في حيرة من أمره تجاه هذه الجائحة التي ألقت بظلالها وتأثيرها على جميع المستويات منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية وغيرها من مناحي الحياة الأخرى، حيث واجه العالم هذه الجائحة والأزمة التي انتشرت عبر العالم وكان التصدي لها بكل الامكانيات المتاحة، وأتت هذه الجائحة لتختبر القدرات والاستعدادات الحقيقية لمواجهة مثل تلك الأزمات والكوارث. اذ نجحت بلادي الغالية الكويت في الاختبار باقتدار منذ الوهلة الأولى لظهور فيروس كورونا المستجد، وقد سطرت ملحمة كويتية رائعة تضاف للتاريخ الناصع في الوحدة والتكاتف والتعاضد والتآزر المجتمعي في كل الظروف والملمات التي واجهتها الكويت عبر التاريخ، وكان كل ذلك شريكا مهما في مواجهة الأزمة وكيفية التعامل مع الجائحة والالتزام بتطبيق القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء فيما يتعلق بالاجراءات الاحترازية.

وهذا النجاح جاء ثمرة جهود كبيرة لمجلس الوزراء والسلطات الصحية التي حققت نجاحا باهرا وهذا بفضل الله أولا ثم بفضل المخلصين من أبناء الوطن الغالي، وها نحن اليوم نتغنى بحب الكويت والتضحية من اجلها، ونمتلك تلك الارادة القوية لمواجهة كل الصعاب التي نعيشها اليوم في مواجهة الجائحة التي عبرت القارات والمحيطات ووصلت الى بلدي الصغير بحجمه الكبير بحكومته وشعبه، وقد أثبت الشعب الكويتي خلال هذه الأزمة أنه شعب المرحلة والمواقف الصعبة، لتضاف هذه المرحلة التاريخية والمهمة من عصرنا الحديث الى سلسلة من الانجازات و المواقف البطولية التي سطرت عبر التاريخ، لذا علينا ان نفخر بكل الجهود التي بُذلت على هذه الأرض الغالية، وهنا لا ننسى دور أبطالنا في الصفوف الأولى وكل الصفوف الأخرى والمتطوعين في كل المجالات الانسانية والاغاثية والاعلامية وكل من ساهم وشارك في رسم هذا المنجز الوطني الرائع. فلكم كل الشكر والعرفان.. كنتم وما زلتم مفخرة بما قمتم به، ويجب علينا أن نستذكر هنا الحقل الانساني دائما في قلب الكويت كونها بلد الانسانية وحيث سطرت الكويت نموذجا فريدا في العمل الانساني لتتبوأ الصدارة في جهود التصدي لهذه الجائحة، وفي هذا الاطار جسدت الكويت أروع الامثلة عبر دعم الدول المحتاجة للتصدي لهذا الوباء.

ان أزمة بهذا الحجم يمكن ان تعيد ترتيب الأولويات بطرق درامية للأفضل - او للأسوأ حسب ما سيأتي مستقبلا على أساليب التعامل مع المخاطر والمتغيرات التي خلفتها هذه الأزمة.

ويمكن القول أن علينا كأفراد ومجتمع ان نستخلص الكثير من الدروس والعبر من هذه الجائحة العابرة باذن الله تعالى. وليكون همنا واشتغالنا المقبل هو التطلع نحو الانجاز والبناء وتحقيق التنمية الشاملة.

أخيرا 2021

ساعات قليلة ونستقبل سنة ميلادية جديدة مليئة بالأمنيات ونأمل أن تحمل لنا مستقبلا زاهرا ومشرقا بالتقدم والنجاح، ولنودع عاما مضى بكل ما فيه من آلام وأحزان ولنبدأ بإذن الله تعالى صفحة جديدة يحدوها الأمل والطموح.

