«التقاعد المبكر» يا حكومة

آراء

أعادت لنا جائحة كورونا قضية التقاعد المبكر الاختياري إلى الاذهان مرة اخرى، فبعد أن شاهدنا الآلاف من الموظفين في كل الوزارات وهم يتدافعون الى تقديم ما يثبت أنهم مصابون بامراض مزمنة حتى يفوزوا بقرار السلطات الصحية الذي يمنع دوام مرضى الضغط والسكري وغيرها من الامراض المزمنة وبالتالي شاهدنا طوابير من الموظفين الذين تم استثناؤهم من الدوام لظروف صحية، وهذه الاعداد الكبيرة من اصحاب الامراض «شفاهم الله» هم احق واولى بالتقاعد المبكر الذي يجب ان تطرحه الحكومة بقوة على كل موظفي الدولة وليكن تقاعدا اختياريا وذلك حتى نعطي الفرصة للآلاف من خريجي الجامعات والمعاهد الذين ينتظرون دورهم في التعيين والوظيفة.

إن التقاعد الاختياري المبكر قضية مصيرية مهمة يجب ان تطرح في كل الوزارات ويتم عرض التقاعد المبكر الاختياري على جميع موظفي الدولة فمن شأن هذا التقاعد المبكر ان يكون نعمة للمتقاعد الذي يرغب وبالتالي يتفرغ المتقاعد للاستمتاع بحياته العائلية وايضا يستطيع ان يفكر في عمل مشروع خاص بعيدا عن روتين العمل الحكومي، ومن جانب اخر تستطيع الدولة ان تشغل تلك الاماكن الفارغة بموظفين من شباب الكويت الخريجين الذي يمتلؤون طاقة وعطاء ويحتاجون الى اخذ الفرصة في خدمة وطنهم.

فمن منا لا يتوق الى الراحة والسكينة بعد سنوات من العمل والروتين اليومي الذي يفرضه الدوام من الاستيقاظ والنوم في مواعيد محددة فضلا عن القيود العملية والضغوط المتواصلة؟ لذا يظل التقاعد المبكر فرصة لبدء حياة جديدة تتسم بالهدوء والتقاط الانفاس وبحبوحة الوقت ما يتيح ممارسة الاعمال والانشطة التي لم يكن الوقت يسمح بها خلال الحياة العملية.

إن المتقاعد لديه نظرة مختلفة للحياة فبعد ان ينتهي المشوار الوظيفي تكون امام المتقاعد خيارات مفتوحة خصوصا بعد ان يحصل المتقاعد على الراتب التقاعدي الذي يؤمن حياته اليومية الى حد كبير كما ان التقاعد من شأنه ان يكشف في نفسه مواهب جديدة لبدء حياة بصورة مختلفة.

إن التقاعد المبكر اصبح مطلبا للكثير من المواطنين الذي يجب ان يفتح الباب أمامهم على مصراعيه من اجل ان نؤمن حياة جديدة لخريج شاب عاطل عن العمل.

