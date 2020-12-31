علاقة الاسم بالمسمّى!

آراء

يرى بعض اللغويين أن «الاسم» مشتق من السّمو أي الرفعة وأصله سما يسمو سمو، فحذف الواو من آخره وعوّض عنها بهمزة وصل في أوّله ليصير «اسم».

فيما يرى البعض الآخر أنه مشتق من الوسم أي العلامة..

ويبدو أن العرب في المجمل وبخاصة القدامى كانوا يربطون بين الاسم والمسمّى ويقولون بأن لكل مسمّى من اسمه نصيبا، كما يذكر الأستاذ موفق فوزي.

ومن دلائل هذا أنهم كانوا يسمّون أولادهم لأعدائهم ويسمون غلمانهم أوصبيانهم لهم، فيسمون أولادهم أو مواليدهم وصغارهم بأسماء تحمل معنى القوة والخشونة والتحمل والجبروت والعنف والقسوة مثل : صخر - متعب، أسد، سيف - ضاري وغيرها، فيما يسمون خدمهم وغلمانهم بأسماء توحي أو تحمل معنى اللين واللطف والدعة والطاعة مثل ريحان- لؤلؤ - مرجان - عنبر، كي يكونوا مطيعين لهم ومروحين ومرفّهين عنهم في كل زمان ومكان ...!

لكن ؛ هل هنالك علاقة فعلية أو لغوية بالمعنى المعجمي المطابق بين الاسم وصاحبه؟

حسب ما يرى الكثيرون لا توجد علاقة، فقد يسمى الوالد ولده بـ «زياد» أو زيد أو زايد فيكون ناقصاً أو يسميه «ناجح» ويكون فاشلا ... ويمكن أن يسمى الرجل ابنته جميلة وتكون قبيحة أو هناء وتعيش في شقاء، فليس بالضرورة أن يحمل الإنسان معنى اسمه اللغوي، كما ورد في صفحات المعاجم أو يتصف به تماماً، فالاسم لا يتعدى مجموعة حروف... تلفظ... لتعريف الإنسان وتمييزه عن غيره أو تحديد هويته بين الناس... وفي مؤسسات الدولة والمجتمع.

أما لماذا سمي الأب أو الأم ابنهما أو ابنتهما بهذا الاسم أو ذاك؟

فالإجابة الصحيحة عندهما أوعند أحدهما أو لنقل عند من سماه أو سماها من المعارف أو الأقارب، وهي تتعلق بالمشاعر والوجدان.

فالاسم وإن كان لا يحمل معناه اللغوي أو المعنى الحقيقي الصرف، فإن له مدلولاً أو إيماء أو بعدا تاريخياً أو دينياً أو وطنياً، غالباً وليس دائماً. فالاسم- كما نرى- ليس هو صاحبه. أسماؤنا ليست نحن بالضرورة، لكنها رموز ودلالات ليس إلّا.

أنا أعرف امرأة، كانت جارتنا في حارتنا البائسة وسط غزة التي غزاها البين .. خشية أن تنجب البنات؛ أسمت بناتها: ختام ونهاية ومنتهى ونهى وسهام ونضال وجهاد وإسعاف.. من دون جدوى.. وبعد البنت الثامنة رزقها الله بولد اسمته «محمد» ..!

صحيح ؛ أن بعض الأسماء لها طابع ديني مثل : محمد، عبدالرحمن، صلاح الدين، عمر، خالد، علي، عائشة، فاطمة، لكن ليس بالضرورة كل من اسمه محمد «متدين» وعلى خلق رسولنا محمد، صلى الله عليه وسلم.

وبعض الأسماء تدل على الفئة أو القومية التي ينتمي إليها صاحبها مثل. تيمور- جاويد- نشأت، حكمت - شوكت ...تدل على الانتماء التركي أو الكردي ..

وهناك أسماء لها طابع وطني مثل نضال - جهاد - كفاح - فداء، تكثر لدى شعب في مرحلة نضاله ضد الاستعمار والاستبداد ... ونحن لا ننكر هذه الدلالات أو الإيحاءات أو الرموز؛ لكنها ليست صادقة أو حقيقية دائماً وأبداً، وما يصدق على الأسماء يصدق على الكنى جمع «كنية» والتي تطلق على الأشخاص حسب مهنهم أو مواطنهم الأصلية أو حالاتهم الاجتماعية والاقتصادية وحتى الفكرية والسلوكية والشكلية مثل: المصري والحلبي والعراقي والمغربي والشامي والحمصي والحموي والمكّاوي، نسبة إلى المنطقة، ومثل: الخباز والنجار واللحام والصباغ والعطار والبنّا والحداد...والقلاف والكندري... نسبة إلى المهنة، مهنة أجدادهم القدامى..

بقي أن نقول ونحن نتحدث عن الأسماء جمع «الاسم» بأنها جزء من اللغة وقضايا اللغة الكثيرة ... الشائكة .. الزاخرة .. وأبرزها نشأة اللغة، فنشأة اللغة العربية؛ مبهمة غير واضحة ولا معروفة.. والاختلاف حول نشأة اللغة كان ولا يزال مستمراً بين علماء اللغة وفقهائها...وسيظل طويلاً.

واللغة مثل صاحبها أو مخترعها، الإنسان، تحمل صفاته، وكلّ ما يخترعه الإنسان فيه شيء من صفاته.. فاللغة كائن حي يموت، ويولد غيره؛ فنجد أسماء قديمة لم تعد تستخدم مثل :سعدية وشفيقة وصبحية ورقية ومحظية ومجديّة وخالدية وعلميّة ونبوية وشكرية ..ومحروس ودرويش وزكريا ورمضان وشعبان ورجب وصبحي .. وخميس وجمعة .. وأسماء جديدة ما كانت مستخدمة ؛ مثل كارين ونسرين ونيفين وسارة ونورا ونادين وغزل وماريا.. جاءت من اتصالنا وتعايشنا مع الشعوب الأخرى، وتحضّرنا.. وهذه ظاهرة طبيعية وصحيحة، لهذا وغيره موجود..

يعد الدكتور عبدالكريم الباقي في بحثه الشيق والممتع عن الأسماء... يعدّها مؤشراً على زمن ما وعلى مكان ما وعلى درجة ما من التحضر...

معظمها صحيح غالباً لكن ليس دائماً، لأن أسماءنا ليست نحن تماماً إنما هي رموز لغوية تحدد هويتنا بين الناس وتعرّفنا أو تميّزنا عن غيرنا في المجتمع لا أكثر ولا أقل..!

ومع هذا أو رغم هذا ؛ ينبغي على كل واحد منا أن يعرف معنى اسمه، ومن الذي سمّاه .. وما المناسبة ..

وحذاري أيها الوالد أن تترك لزوجتك حريّة تسمية ابنك..الذكر..!

وحذاري أيتها الوالدة أن تتركي لزوجك حرية تسمية ابنتك .. الأنثى..!

وأنتم أحرار..!

