الكويت تدين الهجوم على مطار عدن: عمل إرهابي جبان

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عدن - الوكالات: قتل 26 شخصا على الأقل وأصيب 65 آخرون في انفجارات وقعت في مطار عدن امس عند وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة. وقال مصدر طبي ان من بين القتلى مدنيين ورجال امن بينما لم يصب اي من اعضاء الحكومة اليمنية في الهجوم الذي دانته الكويت بشدة.

وأعربت وزارة الخارجية عن ادانتها وبأشد العبارات استهداف مطار عدن اثناء وصول طائرة رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة والذي اسفر عن مقتل وجرح العشرات من الأبرياء.

وأوضحت الوزارة في بيان ان هذا العمل الارهابي الجبان يستهدف افشال ما تحقق من خطوات ايجابية عبر تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة. وأبدت قناعتها بأن مثل هذه الأعمال لن تثني الحكومة اليمنية الجديدة عن القيام بواجباتها بما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار. وأكدت تضامن الكويت مع الأشقاء في اليمن معربة عن تعازيها وصادق مواساتها الى اسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وفي عدن، كتب رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك في تغريدة «نحن وأعضاء الحكومة في العاصمة الموقتة عدن والجميع بخير». وأكد عبد الملك ان «العمل الارهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب التي تشن على الدولة اليمنية وعلى شعبنا العظيم ولن يزيدنا الا اصرارا على القيام بواجباتنا حتى انهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار».

ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها بعد عن شن الهجوم، بينما اتهم وزير الاعلام معمر الارياني في تغريدة ميليشيات الحوثيين المدعومين من ايران بالوقوف وراءه.

وأظهرت مشاهد اعمدة دخان تتصاعد من مبنى المطار بينما تناثر الحطام في المنطقة. كذلك سمع صوت طلقات نارية في المنطقة فيما بدا في مشاهد بثتها قناة «سكاي نيوز» ان صاروخا استهدف صالة الركاب في المطار. وفي وقت لاحق نقلت وكالة «رويترز» عن سكان قولهم انهم سمعوا دوي انفجار قرب قصر المعاشيق الذي نقل اليه مجلس الوزراء اليمني بعد الهجوم على مطار عدن.

ولم يتضح سبب الانفجار، كما لم ترد تقارير عن اصابات.وقالت مصادر ان الانفجار قد يكون ناجما عن صاروخ او طائرة مسيرة تم اسقاطها قرب قصر المعاشيق.

من جهته ادان مجلس التعاون الخليجي الهجوم الارهابي الذي استهدف مطار عدن.

فيما اكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، امس ان استهداف الحكومة عمل ارهابي جبان، يستهدف كل الشعب اليمني وأمنه واستقراره وحياته اليومية.

ونددّ المبعوث الدولي الى اليمن مارتن غريفيث باستهداف مطار عدن، مضيفا «نأمل ان تتمتع الحكومة بالقوة لمواجهة التحديات» ووصف الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط الهجوم بـ«العمل الارهابي الجبان».