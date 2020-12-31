قيادات الحكومة.. 3 أشهر لتقييم الأداء والإنجاز

مال وأعمال

«لا مكان للقيادات المتقاعسة في الجهات الحكومية»، هكذا عبرت مصادر حكومية موثوقة لـ «النهار»، مشيرة الى توجيهات حكومية صدرت بتقييم القيادات العليا في وزارات ومؤسسات الدولة خلال الربع الأول من العام المقبل 2021.

وأوضحت المصادر انه لا مكان للمتقاعسين والمتسببين في هدر المال العام بسبب القرارات الارتجالية والخطأ والتي تكبد ميزانية الدولة خسائر فادحة. ولفتت المصادر الى ان الفترة المقبلة، ستشهد نفضة تشريعية واجراءات نوعية تستهدف الاسراع بوتيرة الانجازات التنموية التي تقوم بها الحكومة والدفع بالمشاريع التنموية المؤجلة الى الأمام. وأشارت الى ان الاصلاحات المؤجلة في طريقها للتنفيذ، حيث ستقوم الحكومة بتنقية التشريعات الاقتصادية ذات العلاقة بغسل الأموال وتمويل الارهاب وتلك التي تكافح الفساد.

وأبدت المصادر ارتياحها للتحركات الحكومية التي تم اتخاذها في الشهور القليلة الماضية، تجاه بعض القضايا ذات الصلة بالفساد وعلى رأسها: صندوق الجيش والصندوق الماليزي وقضية النائب البنغالي والتي اضرت كثيراً بالوضع المالي للدولة وكذلك سمعتها الخارجية.

ولفتت ان الحكومة ماضية في تنفيذ القوانين على الجميع بمسطرة واحدة، كما قامت في السابق، من خلال الاحالات للنيابة العامة ومحاسبة اي متورط في هدر المال العام اياً كانت صفته ومسماه الوظيفي.

وتوقعت المصادر ان تشهد الجهات الرقابية في المرحلة المقبلة، مزيداً من التنسيق فيما بينها، مع تمكين بعضها من اتخاذ اجراءات صارمة وفورية بحق المتلاعبين، دون المرور باجراءات طويلة يتم من خلالها افلات المجرمين وسراق المال العام من قبضة العدالة.

وأضافت: من المتوقع ان تشهد بعض تلك الجهات دمجاً فيما بينها، بسبب تشابه المهام التي يقومون بها ولتسهيل تطبيق الاجراءات الفورية على المخالفين. وتستهدف الحكومة من وراء تلك الاجراءات احداث هيكلة شاملة في جهازها الاداري تواكب الاصلاحات المالية التي تنوي تطبيقها خلال الفترة المقبلة والتي تتضمن: ترشيد الدعومات، فرض الضريبة مع اعادة النظر في الرسوم المفروضة على املاك الدولة، اضافة الى طرح حصصها في بعض شركات القطاع العام للخسارة.

