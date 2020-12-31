جائحة «كورونا» رفعت إنفاق سكان الكويت إلى 800 مليون دينار

مال وأعمال

رفعت جائحة «كورونا» قيمة انفاق المواطنين والمقيمين في 2020 بقيمة اقتربت من حاجز المليار دينار، بالغاً 800 مليون دينار.

ووفق الأرقام الصادرة عن شركة «كي نت» بلغت قيمة العمليات 20 ملياراً في 2020 مقابل 19.2 ملياراً في 2019 بارتفاع قدره 800 مليوناً.

وفيما شهدت قيمة العمليات نمواً قدره 4 في المئة، سجلت عمليات الدفع نمواً قدره 5 في المئة، بالغة 375 مليون عملية دفع الكتروني.

ومع الحرص على اتباع الارشادات الصادرة من بنك الكويت المركزي من قبل الأفراد والشركات، بلغت العمليات الصادرة عن طريق نقاط البيع حوالي 8.4 مليارات دينار تمت من خلال 219 مليون عملية، في حين سجلت عمليات اجهزة السحب من اجهزة الصراف الآلي 6 مليارات دينار في 2020، تمت من خلال 60 مليون عملية.

وأشارت الأرقام الى ان مبالغ عمليات الدفع الالكتروني بلغت 6 مليارات دينار وقد بلغ عدد عمليات بوابة الدفع الالكترونية 96.3 مليون عملية.

وقد دفعت تداعيات فيروس كورونا الى انتعاش ملحوظ في استخدام التطبيقات الالكترونية عبر الانترنت ورفعت كثيراً من قيمة الأسهم للشركات العالمية العاملة في هذا المجال وجذبت الكثير من المتعاملين في السوق اليها خلال تلك الفترة.

جدير بالذكر، ان الشركات العاملة في مجال المستلزمات الطبية والرعاية الصحية والشركات العاملة في مجال التكنولوجيا، وكذلك العملات المشفرة مثل البيتكوين شهدت ارباحاً قياسية لم تشهدها منذ اكثر من 50 عاماً وجذبت انظار معظم المستثمرين اليها على المستوى المحلي والعالمي.

