«جوازات سفر كورونا».. الشركات تتنافس لإنجازها

مال وأعمال

بدأت عدد من المبادرات والشركات العالمية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا تطوير انظمة وتطبيقات للجوالات الذكية لتحميل عليها بيانات الاختبارات والتطعيمات الخاصة بفيروس كورونا لتسهيل دخول المسارح ودور السينما او حتى دول اخرى.

وانطلقت عمليات التطعيم في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية باستخدام لقاح «فايزر» و«بيونتك»، كما اقرت المملكة المتحدة امس استخدام لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا».

وبحسب شبكة «سي ان ان»، تتعاون مبادرة تدعى «كومن تراست نت وورك» مع عدد من الخطوط الجوية العالمية من بينها «لوفتهانزا» و«جيت بلو» و«يونايتد ايرلاينز» ومئات الأنظمة الصحية في الولايات المتحدة وأوروبا لتطوير ما يعرف بـ«جواز سفر كورونا». وطورت تلك المبادرة تطبيقاً يدعى «كومن باث» يحمل بيانات نتائج فحوصات «كورونا» او ادلة على حصول مستخدم التطبيق على لقاح «كورونا». كما طورت «أي بي ام» تطبيقها الخاص ويدعى «ديجيتال هيلث باث» والذي يوفر معلومات عن المستخدم مثل درجة الحرارة واختبارات الفيروس وسجلات التطعيم. ويعمل اتحاد النقل الجوي الدولي «اياتا» في الوقت الحالي على تطوير وثيقة جواز السفر لـ«كوفيد- 19».

