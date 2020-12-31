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مال وأعمال

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تأجيل دراسة استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد»


قرر مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي «بيتك» تأجيل البدء في اعادة تحديث الدراسات الخاصة بالاستحواذ على البنك الأهلي المتحد «البحرين» وتكليف جهة استشارية عالمية بذلك. وقال «بيتك»، في بيان للبورصة، امس ان عملية تأجيل دراسة الاستحواذ، جاءت بالتنسيق مع «الأهلي المتحد - البحرين»، حرصاً على مصالح المساهمين والمستثمرين في كلا البنكين. وأوضح «بيتك» ان القرار خاضع لموافقة الجهات الرقابية في دولتي الكويت والبحرين، مشيراً الى ان القرار لا يوجد له تأثير في الوقت الحالي على المركزي المالي للبنك. كما اكد البنك الأهلي المتحد «البحرين» في افصاح مستقل للبورصة على نفس مضمون افصاح «بيتك»، موضحاً بأنه سيقوم بالاعلان فوراً وتباعاً عن اي تطورات في الشأن السابق.


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