3.1 ملايين دينار أرباح «كفيك» من صفقة شراء ومبادلة أصول

مال وأعمال

أعلنت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك»، عن قيام شركة كفيك للوساطة المالية (تابعة) بتوقيع عقد نهائي وابرام صفقة شراء ومبادلة اصول بقيمة 12.5 مليون دينار تقريباً. وقالت «كفيك» في بيان للبورصة ان الصفقة تمت مقابل التخارج من بعض الأصول المملوكة للشركة التابعة «كفيك للوساطة» والمتمثلة في شركة «بيان القابضة» والمبوبة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح او الخسائر، وشركة «الصلبوخ التجارية» وشركتي «Calhoun Equity» و«Calhoun Dept» المحدودة والمبوبة كاستثمارات في شركات زميلة. وأوضحت «كفيك» في البيان ان الأثر المترتب على الصفقة بعد تطبيق بعض بنودها نتج عنه تسجيل ارباح بقيمة 3.1 ملايين دينار تقريباً في الربع الرابع من العام الحالي (2020).