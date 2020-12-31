5 تريليونات دولار ديون الشركات في 2020

مال وأعمال

اتجهت الشركات الكبرى حول العالم نحو طرق أبواب أسواق الدين بقوة في 2020 للخروج بأقل الآثار الممكنة من تبعات جائحة كورونا، اذ عمدت الشركات الى استدانة نحو 5 تريليونات دولار عبر أدوات السوق المختلفة على مدار شهور العام في وقت جنت فيه البنوك الثمار بقوة مع ارتفاع أتعابها وعمولاتها من ترتيبات اصدارات الدين.

ويشير تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» الى أن بنوك الاستثمار العالمية الكبرى جنت نحو 124.5 مليار دولار كرسوم خلال العام الجاري من ترتيب اصدار الدين أو الطروحات الأولية في وقت كانت الشركات تكابد فيه للبحث عن السيولة اللازمة لتجنبها تبعات الجائحة.

