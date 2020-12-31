«الأهلي» قدم التهاني بمناسبة رأس السنة

مال وأعمال

بالنيابة عن أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية وكافة الموظفين، يتقدم البنك الأهلي الكويتي بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد والى الحكومة الكويتية الرشيدة والشعب الكويتي الكريم وكافة المقيمين وذلك بمناسبة رأس السنة الميلادية، داعين الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.

وبهذه المناسبة سيغلق البنك أبوابه وجميع فروعه يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021 ، على أن يستأنف البنك أعماله المعتادة يوم الاثنين الموافق 4 يناير 2021.

وسيواصل البنك تقديم خدماته المصرفية لعملائه على مدار الأربع والعشرين ساعة أثناء العطلة، كما يستطيع العملاء الاتصال على مركز خدمة العملاء أهلا أهلي على الرقم 1899899، أو استخدام الموقع الالكتروني للبنك الأهلي على شبكة الانترنت www.eahli.com.

