«زين» تقدم حزمة من أحدث حلول التكنولوجيا لـ «رماية»

مال وأعمال

أعلنت زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن توقيعها لاتفاقية شراكة مع الشركة الوطنية للرماية (رماية) المالكة لمجمع ميادين الرماية، وذلك لتقديم مجموعة من أحدث حلول التكنولوجيا والاتصالات اللاسلكية وخدمات الانترنت وأنظمة المراقبة وغيرها بهدف تحسين تجربة العملاء وتطوير بنيتها التحتية وفق المعايير الأعلى عالميا.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها ستقدم بموجب هذه الاتفاقية مجموعة من أحدث الخدمات الرقمية وحلول الاتصالات اللاسلكية المبنية على التقنيات العالمية الأكثر تطورا، وذلك بهدف خدمة الاحتياجات التقنية للشركة الوطنية للرماية وفق أعلى المعايير والمواصفات، خاصة وأن الشركة – وهي المالك والمشغل لمجمع ميادين الرماية الوحيد من نوعه في الكويت – تعتبر احدى الشركات الوطنية الرائدة التي تسهم في تقديم أنشطة رياضة الرماية بمختلف أنواعها في بيئة مناسبة وأجواء آمنة اعتمادا على جميع المعايير الدولية من حيث الجودة والسلامة.

وأوضحت زين أن الحلول التي ستقدمها ستشمل حلولا عالمية لتطوير البنية التحتية لكل مرافق «رماية»، بالاضافة الى توريد وتركيب وتشغيل أنظمة المراقبة الداخلية والخارجية (CCTV)، وتوريد وتركيب وتشغيل أنظمة Cisco Wi-Fi بأحدث معايير التكنولوجيا الحديثة، وتقديم خدمات الانترنت والاتصال الصوتي بأحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية في السوق، هذا الى جانب تطوير كافة أنظمة الرماية ووحدات التحكم اللاسلكية المستخدمة داخل مجمع ميادين الرماية، وتوفير خدمات الطائرات بدون طيار لتصوير كافة الميادين التابعة للشركة.

وحصدت زين أخيراً ثلاث شهادات عالمية من Cisco الشركة الرائدة عالميا في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والشبكات، وهو الانجاز الذي يعكس التزامها بتقديم الحلول التكنولوجية الأحدث والأكثر تطورا وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية لعملائها بقطاع الأعمال في الكويت.

وتقر الشهادة الأولى من Cisco (وهي شهادة شريك متخصص في أنظمة التعاون المتطورة) بقدرات زين فيما يتعلق بحلول الاتصالات السحابية الموحدة (HCS) من Cisco في السوق الكويتي، أما الشهادة الثانية (وهي شهادة شريك معتمد للخدمات السحابية والمدارة المتطورة)، فتؤكد على قدرات زين في توفير أحدث الخدمات السحابية والخدمات المدارة المتطورة لعملاء الهيئات والشركات، كما تعترف الشهادة الثالثة بكون زين شريك رئيسي معتمد لشركة Cisco، حيث تهدف حزمة الخدمات والحلول التي تقدمها زين بالتعاون مع Cisco لرفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الانتاجية لدى الشركات مع توفير أعلى درجات الأمن.

وأكدت زين أنها مستمرة في تحقيق استراتيجيتها نحو التحول الى المزود الرقمي المتكامل، وهو الأمر الذي يعكس التزامها بدفع عجلة التحول الرقمي في الكويت من خلال المساهمة في تطوير قطاع الأعمال المحلي، حيث تعتبر زين نفسها شريكا فعالا في صنع مستقبل الحياة الذكية في الكويت على جميع الأصعدة وعلى رأسها مجالات الأعمال.

وبينت الشركة أن تقديمها لهذه الخدمات والحلول للشركة الوطنية للرماية يأتي تماشيا مع التزامها بتقديم الحلول الأحدث والأكثر تطورا لقطاع الأعمال الكويتي، سواء للمؤسسات الكبيرة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقا لأعلى المواصفات والمعايير العالمية، حيث يأتي التزامها تماشيا مع استراتيجيتها للتحول الرقمي التي تهدف من خلالها الى تمكين قطاع أعمال أكثر كفاءة في السوق الكويتي.

