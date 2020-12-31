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«المركزي البحريني»: تمديد مدفوعات قروض 6 أشهر إضافية


طالب البنك المركزي في البحرين من البنوك وشركات التمويل تمديد مدفوعات القروض ستة أشهر إضافية اعتبارا من يناير، اذ يتحرك البنك للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على الشركات والأفراد.
وفي تعميم أصدره قال إنه ينبغي على البنوك الابقاء على مبلغ القسط دون تغيير وعدم زيادة معدلات الربح أو أسعار الفائدة على تلك القروض. وقال البنك المركزي انه سيعيد تقييم الحاجة لاستمرار تلك الاجراءات التيسيرية في 2021.
وتسعى البنوك المركزية في الخليج الى حماية الشركات من تداعيات جائحة كوفيد- 19 عبر اجراءات التحفيز مثل ارجاء مدفوعات الديون.
وهذا الشهر قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية ان البنوك في المنطقة ستشهد المزيد من تدهور جودة الأصول في 2021، حين تنتهي برامج لارجاء سداد القروض ومرونة من جانب الجهات التنظيمية تجاه تسجيل البنوك لمخصصات خفض القيمة. البحرين البنوك.


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