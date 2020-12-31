«بيتك»: خدمة العملاء على مدار الساعة خلال العطلة

مال وأعمال

يواصل بيت التمويل الكويتي «بيتك» خلال العطلة، تقديم خدماته المصرفية على مدار الساعة من خلال مجموعة متطورة من الوسائل التقنية والرقمية العصرية.

وتتوفر معظم الخدمات المصرفية بعدة وسائل على مدار الساعة، سواء عبر موقعه الالكتروني kfh.com، او عبر تطبيق الموبايل KFHOnline، أوعبر فروع KFH Go الالكترونية المنتشرة فى العديد من المناطق والمواقع المهمة، بالاضافة الى قنوات «بيتك» على وسائل التواصل الاجتماعي، الى جانب العديد من قنوات الخدمة الالكترونية الأخرى التي تضمن تمتع العملاء بمجموعة من الخدمات والمنتجات الضرورية وابرزها جهاز «XTM» التفاعلي ذاتي الخدمة،، بالاضافة الى فرع المطار.

وتوفر فروع KFH Go للعملاء منظومة متكاملة من الخدمات الالكترونية الكاملة على مدار الساعة، وبدون تواجد او تدخل اي عنصر بشري، ويوفر الفرع الالكتروني اكثر من 30 خدمة من التي يقدمها الفرع التقليدي.

كما نجح «بيتك» في تطوير امكانات اجهزة السحب الالي واضافة خدمات جديدة بعضها يقدم لاول مرة على مستوى الكويت، منها السحب النقدي عن طريق الموبايل من دون الحاجة الى بطاقة السحب الآلي، وذلك من خلال الرمز التعريفي QR code، وايضا السحب باستخدام البطاقة المدنية أو رقم الهاتف النقال، مع امكانية تحديث معلومات البطاقة المدنية، وخدمات تفعيل بطاقات السحب الالي الجديدة والمجددة، وتغيير الرقم السري الخاص ببطاقة الصرف الآلي.

ويمكن لعملاء «بيتك» الاستفادة من خدمات فروع KFH Go، وأجهزة «XTM» التفاعلية ذاتية الخدمة ومن ابرزها خدمتي شراء سبيكة الذهب (10 غرامات) واستلامها فوراً، وطباعة الشيكات الفورية، الاولى من نوعهما في الكويت، والسحب والايداع من غير بطاقة، وتحديث البيانات مباشرة وفتح حسابات (التوفير – الودائع الاستثمارية)، بالاضافة الى تمكين العميل من اجراء حوار مباشر بالصوت والصورة مع موظفي الخدمة على مدار الساعة.

ويواصل مركز الاتصال تقديم الخدمات على مدار الساعة لتلقي اتصالات العملاء، والاستماع لمطالبهم والتجاوب معها، من خلال طاقم عمل مؤهل وتقنية متطورة، كما تعمل الخدمة الهاتفية الآلية 1803333، بذات الكفاءة والسرعة للتجاوب مع عمليات التحويل بين الحسابات والاستفسار عن العمليات المالية ودفع الفواتير وشراء بطاقات تعبئة الهواتف النقالة وغيرها.

