«أعيان للإجارة» توصلت لاتفاق تسوية نهائية لسداد مديونية

مال وأعمال

أعلنت شركة أعيان للاجارة والاستثمار عن توصلها لاتفاق مع أحد دائنيها لاجراء تسوية نهائية لسداد مديونيتها تماشيا مع الحكم الصادر من محكمة التمييز في الكويت بتاريخ 19 أغسطس 2020. وقالت «أعيان» في بيان للبورصة ، ان التسوية ستتم من خلال سداد مبلغ نقدي وتحويل عدد من الأسهم في شركة توازن القابضة (غير مدرجة).

وأوضحت أن الشركة مستمرة في التواصل مع باقي الدائنين لاجراء التسوية النهائية للمديونيات. وأفادت «أعيان» أن الأثر المترتب من التسوية على المركز المالي للشركة، في حال اتمام صفقات التسوية، يتمثل في انخفاض بند الأصول بواقع 4.69 ملايين دينار، وانخفاض بند مطلوبات التمويل الاسلامي بنحو 5.86 ملايين دينار، وتحقيق الشركة لأرباح نتيجة خصم جزء من المديونية بقيمة 1.17 مليون دينار. ونوهت الشركة بأن انعكاس الأثر المالي السابق سيعتمد على توقيت اتمام اتفاق التسوية.

