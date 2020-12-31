166 مليون دينار خسائر البورصة

مال وأعمال

تراجعت البورصة بشكل جماعي مع عمليات البيع المنظمة من المتداولين قبل اجازة نهاية العام وذلك للحفاظ على السيولة لبدء مرحلة جديدة من التداول في جلسة الاثنين المقبل مع انتهاء الاحتفالات العالمية ووضوح الرؤيه في الاسواق خاصة في ظل عمليات توزيع اللقاح والتوقيع على اتفاقية البريكست

وقال محللون أنه على الرغم من التراجع الذي شهدته البورصة في جلسة أمس، إلا أن التماسك كان سيد الموقف نتيجة النشاط الايجابي في التداولات وارتفاع السيولة وأحجام التداول وسعي صناع السوق الى تأسيس مستويات سعرية محددة للاسهم خلال الجلسة ما قبل الأخيرة من عام 2020.

وتوقعوا أن تشهد جلسة اليوم المزيد من التباين لأنها الجلسة الأخيرة في العام، متوقعين أن يبقى التباين في الاداء مستمراً أيضاً خلال جلسات الأسبوع الماضي ، وذلك بعد العودة من أجازة رأس السنة الميلادية والتي ستكون الأحد القادم.

وهبطت القيمة السوقية بقيمة 166 مليون دينار بنسبة 0.5 في المئة من 32.408 مليار دينار في جلسة الأحد، إلى 32.242 مليار دينار في جلسة أمس، وتراجعت القيمة السوقية للسوق الأول بنحو 143 مليون دينار وبنسبة 0.6 في المئة من 23.854 مليار دينار إلى 23.711 مليار دينار، كما انخفضت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.27 في المئة وبقيمة 23 مليون دينار لتتراجع من 8.554 مليارات دينار إلى 8.531 مليارات دينار.

هبط مؤشر السوق الأول بمعدل 0.6 في المئة وبنحو 36.5 نقطة منخفضاً من 6093.88 نقطة إلى 6057.34 نقطة. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.5 في المئة، وبنحو 28.5 نقطة من 5578.49 نقطة إلى 5549.92 نقطة، وسجل المؤشر الرئيسي انخفاضاً بنسبة 0.26 في المئة وبنحو 12.2 نقطة من 4563.6 نقطة إلى 4551.37 نقطة، كما ارتفع المؤشر الرئيسي 50 بـنحو 7.3 نقاط وبنسبة 0.15 في المئة من 4560.2 نقطة إلى 4642.88 نقطة.

وارتفعت السيولة بنسبة بلغت 15.5 في المئة لتصل إلى 29.35 مليون دينار مقابل 25.4 مليون دينار في جلسة الثلاثاء، كما زادت أحجام التداول بواقع 21 في المئة لتصل إلى 250.8 مليون سهم مقابل 206.7 مليون سهم. وكانت البورصة قد شهدت سيطرة اللون الأحمر على أداء المؤشرات في مستهل تعاملات أمس، حيث هبط المؤشر العام للبورصة 0.34 في المئة، وانخفض السوق الأول 0.46 في المئة، وسجل المؤشران الرئيسي و«رئيسي 50» تراجعاً بنسبة 0.03 في المئة و0.04 في المئة على الترتيب، وبلغت أحجام التداول الكلية بالبورصة في النصف الساعة الأولى من التداول، نحو 43 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1360 صفقة حققت سيولة بقيمة 5.3 ملايين دينار تقريباً.

وسجلت مؤشرات 10 قطاعات انخفاضاً أمس جاء في مقدمتها قطاع «البنوك» بنحو 0.71 في المئة، و«الاتصالات» بواقع 0.54 في المئة، بينما ارتفع 3 قطاعات أخرى يتصدرها التأمين بنمو نسبته 1.57 في المئة. وجاء سهم «ياكو» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 9.67 في المئة، فيما تصدر سهم «معادن» القائمة الخضراء مُرتفعاً بنحو 17.27 في المئة.

وحقق سهم «أهلي متحد - البحرين» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 8.66 ملايين دينار مُتراجعاً بنسبة 4.68 في المئة، بينما تصدر سهم «الأولى» نشاط الكميات بتداول 111.06 مليون سهم ليرتفع عند الإقفال بنحو 8.42 في المئة.

