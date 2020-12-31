«برقان» حصل على قرض مصرفي بقيمة 390 مليون دولار

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن حصوله على قرض مصرفي لمدة 3 سنوات من قبل مجموعة بنوك دولية وإقليمية بقيمة 390 مليون دولار (118 مليون دينار)، وبسعر فائدة يُعادل 110 نقاط أساس فوق سعر الليبور الأميركي.

وقال البنك في بيان للبورصة، إن كل من بنك الصين للصناعة والتجارة (ICBC) وميزهو (Mizuho) عملا كمنسقين ومفوضين رئيسيين لترتيب القرض.

كما عملت بنوك «الزراعي الصيني»، و»سيتي بنك»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي الأول»، و«إتش إس بي سي»، و«بادن فروتمبيرغ»، و«إم يو إف جي»، و«ستاندرد تشارترد»، كمرتبين رئيسيين للقرض. وأوضح «برقان» أن هذا القرض سيدعم متطلبات البنك التمويلية ونسب السيولة.

