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مال وأعمال

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.. ومستمر باستقبال عملائه خلال رأس السنة


أعلن بنك برقان تعطيل أعماله رسميا يوم الأحد المقبل باعتباره عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية لعام 2021، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 2021/1/4. وأوضح البنك أن فرع المطار سيكون بخدمة العملاء طوال عطلة رأس السنة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 7 مساء. لمزيد من المعلومات والاستفسارات حول جميع خدمات ومنتجات بنك برقان، يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء أو خدمة الواتساب على مدار الساعة على الرقم 1804080. وبهذه المناسبة، يتقدم بنك برقان لجميع العملاء الكرام بأطيب التهاني بحلول العام الجديد وكل عام وأنتم بخير.


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