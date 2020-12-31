«المتحد»: 20 رابحاً في سحب «الحصاد الإسلامي»

مال وأعمال

قام البنك الأهلي المتحد أمس بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والحاصل على «جائزة أفضل برنامج ادخار فى الكويت للعام 2019» من مجلة بانكر ميدل إيست المرموقة، وذلك نظرا للعديد من المميزات التي ينفرد بها، حيث يقدم لعملائه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد عن 800 جائزة سنويا واستطاع أن يعيد رسم حياة الآلاف من الرابحين من سعداء الحظ .

وأسفر السحب عن حصول 20 فائزا على 1000 دينار كويتي لكل منهم وهم: الهيثم محمود عبدالغفار، وعبدالله عايش دهلة، وفيصل عيسى الحداد، ونايف عبدالله الدوسري، وحسن هاشم الجزاف، وريهام مشاري الفوزان، وبشائر عبدالله السابج، وأمينه عثمان المرزوق، وريم أحمد أشرفي، ومنال علي أحمد، وناصر فيصل الخضراء، وأحمد يوسف الفيلكاوي، وفلاح سعود النمران، وعازر جاد عوض، وهيلين سابنو اليسنا، وسعد فهد الدوسري، وموزة سعد العازمي، وفهاد مصبح العازمي، ونجاة إبراهيم البلوشي، وأحمد محمد علي.

