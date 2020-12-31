«الهلال الأحمر» كرَّمت «Ooredoo»

مال وأعمال

كُرمَت شركة Ooredoo للاتصالات، يوم أمس، الأربعاء من قبل جمعية الهلال الأحمر عن دورها التطوعي المتميز الذي قامت به الشركة طوال فترة جائحة كورونا المستمرة. حيث تم التكريم في المقر الرئيسي للجمعية في منطقة الشويخ أمس يوم الأربعاء، الموافق 30 ديسمبر 2020 بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور هلال مساعد الساير، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنور عبدالله الحساوي، والأمين العام للجمعية، مها البرجس، ومدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت، مجبل الأيوب ومدير أول، العلاقات العامة لدى Ooredoo الكويت، فاطمة دشتي بالإضافة إلى حضور جهات أخرى.

وخلال التكريم، علق مدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت، مجبل الأيوب قائلاً: «نسعى دائماً لتعزيز دورنا الريادي في الأعمال الإنسانية التي من شأنها دعم أفراد المجتمع. وشراكتنا مع جمعية الهلال الأحمر أسفر عنها العديد من الإنجازات في مجال العمل الإنساني وتنمية المجتمع».

وأضاف الأيوب: «أتوجه بالشكر لجميع المتطوعين من الشركة على جهودهم الحثيثة ودعمهم السخي طوال فترة الأزمة العالمية والذي جاء بدعم وتوجيهات من الإدارة التنفيذية للشركة ورئيس مجلس الإدارة».

ويذكر بأن شركة Ooredoo الكويت قامت بالعديد من المبادرات التي كان لها دور بارز في دعم المجتمع والحكومة حيث قدمت لعملائها 5GB انترنت مجاني يومياً بالإضافة إلى مكالمات محلية مجانية ولمدة شهر ابتداءً من يوم الأحد 22 مارس 2020. كما وأطلقت الشركة حملة رقمية بعنوان «خلك مرتاح، خلك في البيت، خلك أونلاين» والتي منحت من خلالها العملاء مجموعة من العروض والخدمات الرقمية المميزة، بهدف تشجيعهم على البقاء في المنزل.

وقامت Ooredoo الكويت أيضاً بإهداء جميع العاملين من عملائها في في الوزارات والهيئات والتي تتضمن وزارة الصحة و وزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني والإدارة العامة للجمارك وشرطة الكويت والدفاع المدني والخطوط الجوية الكويتية انترنت مجاني حتى نهاية شهر مارس 2020 لجهودهم المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تعتبر الجمعية إحدى المنارات الكويتية الرائدة في مجال العمل الإنساني، ويذكر بأن هذا التعاون لم يكن الأول بين Ooredoo الكويت وجمعية الهلال الأحمر. وجاء هذا التعاون إيماناً من الطرفين بأهمية التعاون والتعاضد في وجه الأزمات والتحديات والصعوبات ورسم خطاً عريضاً يوضح أهمية وقيمة الأنشطة الإنسانية التطوعية التي لطالما اشتهرت بها شركة Ooredoo والكويت.

