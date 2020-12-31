بدء إرسال شيكات التحفيز للأميركيين

مال وأعمال

قال مسؤول بارز بوزارة الخزانة الأميركية ، إن الوزارة تتوقع إرسال الموجة الأولى من شيكات التحفيز بقيمة 600 دولار إلى الأفراد والأسر الأميركيين في وقت مبكر قد يكون هذا الأسبوع. وأضاف المسؤول أن وزارة الخزانة سترسل أيضا مدفوعات إضافية إلى أولئك الذين صدرت شيكات لهم بالفعل إذا وافق الكونغرس على زيادة المبلغ مثلما طالب الرئيس دونالد ترامب.

ووقع ترامب على حزمة إنفاق حكومي ومساعدات لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا بقيمة 2.3 تريليون دولار أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي بعد أن كان هدد بعرقلتها ما لم يوافق المشرعون على زيادة المدفوعات إلى 2000 دولار. بجانب المدفوعات لمرة واحدة البالغة 600 دولار، سيوفر قانون التحفيز دعمًا قدره 300 دولار في الأسبوع لجميع العمال الذين يتلقون إعانات البطالة.

وسيجدد أيضًا برنامجين تم إنشاؤهما بموجب قانون CARES في شهر مارس: تعويض البطالة الطارئ الوبائي.

