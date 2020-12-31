مال وأعمال

أعلنت شركة البترول الوطنية تشغيل وحدة معالجة النافثا بالهيدروجين رقم 117 في مصفاة ميناء عبدالله وهي إحدى الوحدات التابعة لمشروع الوقود البيئي في المصفاة.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله وضحة الخطيب

لـ «كونا» إن الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدة تصل إلى 23500 برميل يوميا وهي تعمل على إزالة الشوائب مثل الكبريت والنيتروجين والمعادن.

وأوضحت الخطيب أن الوحدة تنتج نافثا معالجة ذات محتوى كبريتي منخفض وتتماشى مع أعلى المواصفات العالمية، مشيرة إلى أنه تم تصميمها من إحدى الشركات العالمية الرائدة في إنتاج المواد الحفازة وتصميم مصانع المعالجة القائمة عليها.

وأشادت بجهود الكوادر الوطنية التي تمكنت من تخطي العقبات المترتبة على جائحة كورونا الطارئة وتوجت عملها بالتشغيل الناجح لعدد من الوحدات المهمة في المشروع ومنها هذه الوحدة.

وكانت «البترول الوطنية» أعلنت في شهر أبريل الماضي تشغيل كل الوحدات الإنتاجية التابعة لمشروع الوقود البيئي في مصفاة ميناء الأحمدي في حين يستمر العمل بوتيرة متسارعة لإنجاز بقية وحدات المشروع في مصفاة ميناء عبدالله.

ومن المنتظر أن تنتج المصفاتان بعد التشغيل الكامل للمشروع 800 ألف برميل يوميا من المنتجات النفطية عالية الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية والاشتراطات البيئية العالمية.

