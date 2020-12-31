افتتاح محطة وقود متنقلة غرب «عبدالله المبارك»

مال وأعمال

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية انه تم أمس افتتاح محطة متنقلة جديدة لتعبئة الوقود تحمل الرقم 504 وذلك في منطقة غرب عبدالله المبارك، التابعة لمحافظة الفروانية.

ويأتي افتتاح هذه المحطة كحل مؤقت يلبي حاجة سكان المنطقة التي يجري انشاؤها حالياً، علماً بان الشركة تعتزم انشاء 5 محطات دائمة في هذه المنطقة، ضمن خطتها المستقبلية التي تتضمن انشاء 100 محطة وقود جديدة في مختلف مناطق البلاد.

يشار إلى ان المحطة 504 تعمل لمدة 16 ساعة يومياً من الساعة 6 صباحاً إلى 10 مساء، وتحتوي على 4 مضخات، تقدم وقود السيارات بنوعية الخصوصي والممتاز، وبافتتاحها يصبح العدد الاجمالي لمحطات الوقود التابعة للشركة 58 محطة، 57 منها دائمة، وواحدة متنقلة.

