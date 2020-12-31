التركيت: «أركان» نجحت في زيادة محفظة عقاراتها بنسبة 27 %

مال وأعمال

وافقت الجمعية العمومية لشركة أركان الكويت العقارية «أركان» بنسبة حضور بلغت 79.89% على جميع بنود جدول الاعمال وفي مقدمتها توزيع 6% ارباح نقدية.

وترأس اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة أركان العقارية نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي، عبدالرحمن التركيت، ، حيث أكد على أن المشاكل والصعاب التي واجهت عمل الشركات كافة خلال السنة المنصرمة، والتي شهدت منذ بدايتها ظهور جائحة فيروس كورونا-كوفيد 19، الذي ضرب الاقتصادات العالمية في مقتل بشكل مفاجئ وغير متوقع، تسببت في إفلاس الكثير من الشركات وتراجع أرباح البعض الآخر أو تعرضها لخسائر كادت أن تنتهي بها إلى الافلاس. وأضاف التركيت أن القطاع العقاري في الكويت عانى كثيراً منذ بداية الازمة، حيث بدأت بوادر هذه المعاناة تتضح أكثر بعد قرار مجلس الوزراء الكويتي بإغلاق المجمعات التجارية اعتباراً من منتصف مارس الماضي، ما أثر على شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين الذين فقد بعضهم وظائفهم ومصادر دخلهم نتيجة لذلك الاغلاق، الامر الذي انعكس على القطاع العقاري الذي شهد تراجعاً في الايرادات التشغيلية بسبب تضرر بعض المؤجرين تارة، وتوقف البعض الاخر عن دفع الايجارات تارة أخرى، لكن استعاد القطاع العقاري عافيته بشكل تدريجي بعد عودة الحياة من جديد عقب انتهاء فترة الحظر الكلي والجزئي.

خطوات ثابتة

ولفت التركيت إلى أنه بفضل الله أولاً، ثم بفضل السياسة الحكيمة لاعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية، التى استطاعت ان تحافظ على خطواتها الثابتة التي وضعتها من خلال خطتها الاستراتيجية، الأمر الذي جنبها مخاطر الخسائر المادية، وساعدها في الحفاظ على مكانتها الراسخة في السوق العقاري أولاً ولدى المساهمين والاعضاء ثانياً، كما أنها نجحت في الحفاظ على نسب الاشغال المستقرة في عقاراتها والحفاظ على المردود المناسب والمستمر أثناء وبعد الجائحة.

ومضى التركيت قائلا: لقد نجحت الادارة التنفيذية في شركتكم بوضع خطة استراتيجية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020، انعكست بالاثر الواضح في تحقيق الاهداف الموضوعة التي تمثلت نتائجها في زيادة التدفقات النقدية للشركة من خلال إيرادات التأجير من العقارات الاستثمارية المدرة، حيث نجحت الشركة بالفعل في زيادة محفظة عقاراتها بنسبة بلغت 27% مقارنة بالسنة المالية السابقة، وجميعها عقارات مدرة للدخل، كما نجحت الشركة في الحصول على عقود تسهيلات إئتمانية مع بنوك اسلامية محلية وبنسبة مرابحة تنافسية، بالإضافة إلى تحويل عقود التمويل من عقود قصيرة الاجل إلى عقود طويلة الاجل».

النتائج المالية

وتابع: لقد ساهمت السياسة الحكيمة التي اتبعها مجلس الإدارة، والادارة التنفيذية للشركة في تحقيق نتائج مالية مميزة خلال السنة المالية المنصرمة، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث تمثلت أبرز تلك النتائج في التالي:

نمو وارتفاع صافي الايرادات التأجيرية بنسبة 26% مقارنة بالسنة الماضية.

نمو محفظة العقارات بالشركة بنسبة 27% من خلال الاستثمار في عقارات جديدة مدرة للدخل ومتنوعة من العقارات الصناعية والتجارية والاستثمارية.

ارتفاع إجمالي الاصول إلى 81.7 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 24% مقارنة بالسنة الماضية.

انخفاض المصاريف العقارية بنسبة 12% عن السنة الماضية، وكذلك انخفاض المصاريف العمومية والادارية بنسبة 2% بفضل خطة الادارة التنفيذية للترشيد في المصاريف.

استراتيجية طوارئ

وأكد التركيت أنه ومنذ اللحظات الاولى لأزمة جائحة فيروس كورونا، قامت «أركان» بوضع وتنفيذ استراتيجية طوارئ جديدة تتماشى مع الوضع الجديد، حيث كانت الأولوية في هذه الاستراتيجية تركز على سلامة الموظفين والمستأجرين على حد سواء، والعمل على حل أي نزاعات أو مشاكل تقع مع المستأجرين وإيجاد حل وسط يرضي جميع الأطراف، ولله الحمد فقد نجحت هذه الاستراتيجية في الوصول بالشركة إلى بر الأمان في ظل هذه الجائحة.

واستعرض التركيت آلية عمل «اركان» على الصعيد الداخلي، مشيراً إلى أنها استطاعت تطبيق مفهوم التواصل عن بعد وتنفيذ كل المهام والاعمال المنوطة للموظفين إلكترونياً، وذلك حفاظاً على سلامة الموظفين، كما قامت بتفعيل خطة المسؤولية الاجتماعية تجاه المستأجرين المتضررين، وخاصة في القطاعين التجاري والصناعي، وذلك بسبب الاغلاق الكامل لتلك الانشطة، حيث تمثلت خطة الشركة بدراسة كاملة لمساندة المتضررين منهم والوقوف إلى جانبهم للعبور من تلك الازمة، وتوفير الخدمات اللازمة لهم خلال فترة الحظر الجزئي والكلي للبلاد حفاظاً على المستأجرين.

اما على صعيد التكاليف التشغيلية، فقال إن «اركان» قامت بتطبيق خطة للترشيد في كل المصاريف العقارية أو العمومية والادارية، وبالفعل تم العمل على تفعيل وتطبيق خطة الترشيد على كل إدارات الشركة، مع الحفاظ وبالدرجة الاولى على الامان الوظيفي للموظفين، ما أنعكس أثره على البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020.

نتائج تشغيلية جيدة

وأضاف: استمرت الشركة وكما هي عادتها في نهجها الساعي دائماً إلى تحقيق النتائج الجيدة رغماً عن أية ظروف يمر بها السوق، ما مكنّها من تحقيق نتائج تشغيلية جيدة ومميزة تمثلت في تحقيق صافي أرباح بواقع 1,022,779 دينار، وبربحية سهم بلغت 4.07 فلس للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2020.

وتوقع التركيت أن تستمر «اركان» في تحقيق المزيد من الارباح المجزية وتعظيم إيراداتها التشغيلية المستقبلية ضمن رؤيتها الجديدة المتمثلة في زيادة محفظة العقارات المدرة للدخل، ناهيك عن ان جعبتها ما زالت حافلة بالعديد من الخطط والمشاريع الجديدة التي تعول عليها كثيراً في المرحلة المقبلة، وهي:

•مشروع ARKAN SQUARE»»، وهذا المشروع خرجت به أركان من النظام التقليدي لاستراحات الوقود بالكويت، إذ وبعد الانتهاء من تطوير مشروع «أركان سكوير» في منطقة الشاليهات أوائل سنة 2020، واصبح محطة للترفيه.

•مشروع «ARKAN CLINIC»، حيث قامت «أركان» بشراء وإنشاء عقار طبي يتميزعن مثله في السوق من خلال موقعه البارز في الجابرية و متوقعا الإنتهاء من تجهيز المبنى والبدء بتشغيله مطلع الصيف القادم.

•مشروع «»ARKAN AL-SALMIYA، وتسعى من خلاله أركان إلى أن تصبح شركة رائدة في توفير العقارات المتكاملة من حيث التأثيث والتجهيز وفقاً لمعايير تليق بطلب السوق، وتم الانتهاء من البرج السكني في السالمية.

