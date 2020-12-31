أوروبا وبريطانيا.. طلاق رسمي من 1246 صفحة

مال وأعمال

وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال امس الاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد بريكست والذي سيدخل حيز التنفيذ

وبحسب الفرنسية وقع المسؤولان وخلفهما أعلام أوروبية نص الاتفاق أمام الكاميرات والمصورين.

وستنقل هذه الوثائق جوا بطائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني ليوقع عليها رئيس الحكومة بوريس جونسون بالأحرف الأولى. وقع قادة الاتحاد الأوروبي رسميا على اتفاق بريكست والذي يقع في 1246 صفحة وكان عضو بارز بفريق التفاوض البريطاني، قد قال إن اتفاقية التجارة التي توصلت إليها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي هي اتفاقية. جيدة لصناعة الصيد البحري إذ تسمح لها بإعادة بناء نفسها في فترة انتقالية خمس سنوات ونصف السنة. أفاد العضو البارز بفريق التفاوض الاتفاق الذي حصلنا عليه يعترف بسيادة المملكة المتحدة على مياهها للصيد. إنه يقول ذلك صراحة. وأضاف قائلا نعتقد أن هذا اتفاق جيد. إنه يمكن صناعة الصيد البحري من إعادة بناء نفسها أثناء الفترة الانتقالية. إننا سنستثمر 100 مليون (إسترليني) في برامج للمساعدة في تحديث صناعة الأسماك على مدار هذه الفترة.

أسهم الشركات البريطانية تقفز إلى أعلى مستوى لها وقفزت أسهم الشركات البريطانية الى أعلى مستوى لها منذ 9 أشهر، وهو أول أيام التداول بعد عطلة عيد الميلاد، وسجل مؤشر البورصة في لندن أعلى مستوياته منذ 9 أشهر، أي منذ ما قبل بدء جائحة كورونا التي أرعبت العالم طيلة العام 2020 الذي يوشك على الانتهاء.

6 صعوبات ستواجه البريطانيين بعد الاتفاق

1 - الأشخاص الذين يسافرون إلى دول الاتحاد الأوروبي لإجراء فحوصات إضافية.

2 - رسوم تجوال الهاتف المحمول.

3 - القواعد المتعلقة باستيراد وتصدير البضائع.

4 - المسافرون إلى وجهات الاتحاد الأوروبي مطالبون إجراء تأمين سفر شامل، والتحقق من الرسوم.

5 - التأكد من أن جوازات سفرهم سارية لمدة ستة أشهر على الأقل قبل السفر.

6 - سيحتاج المسافرون من بريطانيا إلى الإعلان عن مبلغ نقدي قدره 10 آلاف يورو عند دخول أيرلندا الشمالية.

الخطوط العريضة للاتفاق

نشر الاتحاد الأوروبي وبريطانيا النصّ الكامل لاتفاقهما التاريخي الذي يؤطّر علاقتهما بعد خروج المملكة من التكتل، وهو يوضح بالتفصيل المواضيع التي تباحث فيها الجانبان على مدى أشهر. وهذه هي أهم النقاط التي تضمنها الاتفاق.

تضمن اتفاق بريكست بين الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية 1246 صفحة ترسم الخطوط العريضة لطريقة معالجة النزاعات بشأن التجارة وقضية الصيد البحري الحساسة والتي شكلت نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات.

و يعني الاتفاق أنه لن تكون هناك أي رسوم أو حصص على جميع المنتجات البريطانية والأوروبية تقريبا التي يتبادلها الطرفان. وسيبقى على الصادرات البريطانية الامتثال لمعايير الصحة والسلامة التي يضعها الاتحاد الأوروبي، بينما تحكم قواعد صارمة المنتجات المصنوعة من مكوّنات مصدرها خارج المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

رفضت المملكة المتحدة أي دور لمحكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، لذلك ستتم معالجة النزاعات من قبل منظمة التجارة العالمية أو هيئات التحكيم الخاصة المؤلفة من ثلاثة خبراء قانونيين وتجاريين مستقلين، في حال فشل الاستشارات. وسيشرف على هذه المعاهدة الشاملة مجلس شراكة مع ممثلين من الجهتين. وستشرف لجان مختلفة تابعة لهذا المجلس على كل جوانب المعاهدة. وسيكون هناك أيضا خيار أمام النواب وأعضاء البرلمان الأوروبي لتشكيل مجلس شراكة برلمانية.

وستغادر بريطانيا الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة نهاية العام، ما يعني أن الأعمال التجارية ستواجه سلسلة قيود جديدة على الواردات والصادرات عبر المانش. وأفادت المملكة المتحدة أن الاتفاق يسمح بالاعتراف بخطط التاجر الموثوق التي من شأنها أن تخفف البيروقراطية على الجانبين، لكن لم يتضح بعد إلى أي درجة يمكن تطبيق ذلك.

