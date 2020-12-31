يارا سفيرة إقليمية لليونيسف

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عينت اليونيسف الفنانة يارا سفيرة اقليمية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وذلك من خلال مؤتمر فيديو عبر الانترنت. وقال تيد شيبان، المدير الاقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يشرفنا جداً انضمام يارا الى عائلة اليونيسف في المنطقة». وأضاف: «نشكر يارا على كل الجهود التي بذلتها لدعم عملنا، وبخاصةٍ حملة «لا تنسوا الكمامة»، وذلك لتشجيع المزيد من الناس على ارتداء الكمامات للحماية من جائحة كوفيد-19».

ومن جهتها، قالت يارا بعد التوقيع على الاتفاقية: «يسعدني جدًا أن تمنحني اليونيسف هذا التعيين، أتطلع الى العمل مع أصدقائي في اليونيسف من أجل الأطفال في جميع أنحاء المنطقة».

وستقوم يارا بشكل أساسي في دورها بدعم جهود اليونيسف في ايصال المعلومات الموثوق بها الى أكبر عدد ممكن من الناس، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بجائحة كوفيد-19 وتدابير الصحة والوقاية.

