شهاب حاجية: نفتقد «الاحترافية» في الوسط الفني

إضاءات

«ذهب زمان البطولة المطلقة ولازم كل فنان يكون معاه عدد من الفنانين في العمل.. والبطولة الجماعية اصبحت مطلوبة وعليها الاقبال اكثر من المشاهدين « هذا ما صرح به الفنان شهاب حاجيه حول ضرورة ان تكون الاعمال الدرامية في التلفزيون ذات بطولة جماعية وان لاتقتصر على شخصية معينة وقال ايضا: واذا كان هناك فنان بطل للعمل من خلال 30 حلقة ولكنه لم يضف شيئاً «عيل ليش ماخذيته» لان وجوده وعدمه يكون.. واحداً.

اتهام

وعن اتهام البعض للفنانين بتقديم اعمال جريئة قال: عندما تقدم عملاً جريئاً ترى اصوات معارضة تتكلم عن العادات والتقاليد ومع ذلك نحن لانظهر العائلة الكويتية بصورة سيئة كما يتهمنا البعض خاصة ان هناك مواضيع وافكاراً تطرح ويوجد لها حلول والبعض يرى ان هذه الامور اذا تم تسليط الضوء عليها في الخارج يكون «حلال وعندنا.. نطق بريك».

الاحترافية

ومن الامور الاخرى التي تطرق لها مسألة الاحترافية في الوسط الفني حيث قال: نفتقد الاحترافية في العمل والى تطبيقها في الوسط الفني وعندما اتكلم عن ذلك فانني اقصد ابسط الامور التي يجب ان تكون معروفة كما هو متعارف عليها في الدول المهتمة بهذا المجال وما نراه هنا مجرد اجتهادات شخصية سواء كانت من منتج او مخرج او مؤلف خاصة ان بعض المنتجين مايهمه هو فقط متى ينتهي من العمل و«يحصل فلوسه» ولايهمه ظرف الفنان اذا كانت عنده التزامات اخرى.

وعن علاقته مع المخرجين قال: هناك بعض المخرجين فاهمين الاخراج غلط وعندما يتعامل مع الفنان يتعامل معه كانه «والده» والبعض الاخر تتمنى ان تتعامل معهم دائما.

الجديد

واما عن جديده قال: سيكون لي أول عمل يجمعني مع الفنانة هدى حسين من خلال مسلسل «الناجية الوحيدة» ويشارك فيه الفنانون محمد العلوي وجمال الردهان ولمياء طارق وفاطمة الطباخ والعمل من إخراج الفنانة هيا عبدالسلام وأجسد شخصية إنسان مادي يدخل في صراعات مع شقيقته اما العمل الثاني فهو مع اخي الفنان طارق العلي وهو بعنوان «غريب» ويقع في 30 حلقة متصلة منفصلة واحداث مختلفة ومن خلال شخصيتي اواجه شخصية «غريب» ويكون بيننا صراع حول نيل ثقة احدى الشخصيات وادبر له العديد من المكائد وتتوالى الأحداث في قالب كوميدي مميز والعمل من تأليف عبدالله بلعيس وفكرة وإنتاج عيسى العلوي ومن إخراج نعمان حسين.

