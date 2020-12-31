صدقي صخر يشارك في أول بودكاست عربي «مضلة صقر»

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يشارك الفنان صدقي صخر في البودكاست الأول من نوعة باللغة العربية «مضلة صقر» والذي سيتوفر حلقاته ابتداء من غدا على منصة أنغامي. ويقوم صدقي صخر في الحلقات بدور أحمد بيالي متسلق جبال من مصر الذي ينضم لمغامرة فيصل في رحلته بالربع الخالي بالسعودية والذي سنكشف خلال الحلقات دوره المؤثر فيها»

وصرح صدقي صخر» دائما احب تجربة ما هو جديد ومشاركتي في أول بودكاست يقدم باللغة العربية ويشارك فيه اكثر من 4 جنسيات عربية من مصر والسعودية ولبنان وغيرها جعلني متحمس وخاصة ان «مضلة صقر» هو مغامرة مسموعة جديدة تشعل خيال الجمهور بشكل كبير كما جعلني اعود لفكرة الأداء الصوتي ولاني احب الدوبلاج حيث اتحرر فيه من شكلي الظاهري امام الكاميرا واقوم بالتركيز على أن تصل كل التعبيرات والمشاعر عن طريق الصوت وهذا تحدٍ كبير».

المسلسل مكون من 8 حلقات من بطولة صدقي صخر، عمار صبان، ا?سامة خالد القس، وتارا عماد. سيناريو وحوار جيلان عوف. تدور أحداث «مضلة صقر» حول فيصل الذي ينطلق في رحلة عبر الربع الخالي لمشاهدة خسوف الشمس. ولكن اذا أراد لنفسه النجاة، عليه أولاً أن يواجه ماضيه المدفون»

أخيراً كان للفنان صدقي صخر حضور مميز خلال فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته 42 حيث تم عرض الحلقة الأولى من مسلسلة الجديد « أنصاف مجانين» والذي سيتم عرضه على منصة viu في شهر يناير، كما كان له مشاركة في الفيلم القصير «الحد الساعة خمسة» للمخرج شريف البنداري والذي كان ينافس في مسابقة سينما الغد ويقوم صدقي صخر في مسلسل «أنصاف مجانين» بدور حازم خريج فنون جميلة ويعمل في مجال الجرافيكس والديزاين وهو ابن خالة أسماء جلال الذي يقف بجوار قريبته ويعمل على توطيد علاقته بها ولكن تتطور الاحداث بطريقة لا يرغب بها ويحاول التغلب على ذلك.

المسلسل مقتبس من رواية «أنصاف مجانين» المعروفة، للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتي تروى حكاية أنس الذى يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذى يحثه على حل لغز فشل في حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة. «أنصاف مجانين» من اخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحديني.

