ملكات جمال 12 دولة عربية.. إطلالات مميزة وجمال متوهج

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وسط اجراءات احترازية صارمة صارت سمة لكل الفعاليات أقيم مهرجان تكريم ملكات جمال العرب بأحد فنادق القاهرة الكبرى. المهرجان شهد تجمع كوكبة متنوعة من ملكات الجمال من 12 دولة عربية وهن: زينة منصور من الأردن، مريم أحمد من العراق، منال المليكي من اليمن، كلمات عبد الجليل من السودان، الهام بالمخفي من المغرب، سهي زيد من الجزائر، شذى عادل من ليبيا، غصون شما من سوريا، ميار عساف من فلسطين، نورهان أحمد ملكة جمال العرب من مصر، وأحلام السويدي ملكة جمال العرب من تونس.

وظهرت ملكات جمال العرب باطلالات رائعة نفذها خبراء التجميل شريف عابدين، وليد التونسي، ماريا وطارق سعد وتلألأت قاعة المهرجان بأحدث تصاميم التيجان المقدمة من ليدي روز، شارك في المهرجان النجم عصام كاريكا من مصر، ومن المغرب نجمة «ذا فويس» سعاد حسن، والدكتور عمر رشاد رئيس لجنة التحكيم، أستاذ جراحات التجميل، وسعاد الشامي وكيلة المسابقة بالمغرب، وشذى البياتي وكيل المسابقة ببلاد الشام، وفيصل الرقيق وكيل المسابقة بتونس، ورجل الأعمال حمادة السنوسي ومصممة الأزياء الاماراتية عطية الدرعي براند توش فاشون، ومصممة الأزياء المصرية عبير خطاب.

