توقعات نوستراداموس لـ2021.. ما حدث في 2020 «لا شيء»!

عربيات ودوليات

باريس - الوكالات: تشغل تنبؤات المنجم الفرنسي الشهير نوستراداموس بال كثيرين، خصوصا مع انتهاء العام 2020، والذي كان صعبا بالنسبة للعالم على مختلف الأصعدة.

وكتب نوستراداموس في حياته 6338 توقعا، غطت السنوات حتى العام 3797، الا ان ما ذكره بشأن السنة المقبلة 2021، لن يسر كثيرين حسبما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية في تقرير سلط الضوء على نبوءات الاسم المثير للجدل، والقلق بسبب توقعاته العابرة للأزمان، التي تحقق بعضها.

وفي احدى نبوءاته للعام 2021، يقول نوستراداموس ان روسيا ستطور سلاحا بيولوجيا ينتج فيروسات قادرة على تحويل البشرية الى ما يشبه «الزومبي» في افلام الخيال العلمي، اي «نصف احياء». كذلك ذكر نوستراداموس «سيموت الآباء والأمهات من احزان لا نهائية، وسيعم الحداد». ووفق نبوءة اخرى لنوستراداموس ستتعرض الأرض لأضرار جسيمة خلال العام المقبل، حيث ستشهد عواصف شمسية كبيرة. وتوقع المنجم الشهير ان يضرب مذنب الأرض او يقترب جدا من كوكبنا، وهو ما سيسبب زلازل وكوارث طبيعية، حيث قال «سنرى في السماء نارا وشرارات عديدة».

وقال نوستراداموس ايضا في احدى نبوءاته السلبية لعام 2021 ان زلزالا كبيرا سيضرب كاليفورنيا، والتي وصفها بـ«الأراضي الغربية في العالم الجديد»، وفق الصحيفة البريطانية.

وحذر العراف من ان 2021 سيكون اكثر خطورة من السنة الجارية، اذ قال «بعد مواجهة مشكلة كبيرة، سيواجه العالم اخرى اخطر. مجاعة ودماء ونيران تؤجج السماء». وحظيت نبوءات نوستراداموس بشعبية كبيرة، خصوصا بعد نجاحه في توقع موعد الحرب العالمية الثانية، وصعود الزعيم النازي ادولف هتلر وسقوط الشيوعية واغتيال الرئيس جون كينيدي، في تلميحات لهذه الشخصيات والأحداث.

