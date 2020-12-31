هجوم على مطار عدن مع وصول الحكومة الجديدة

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عدن - الوكالات: قتل 26 شخصاً على الاقل واصيب العشرات بجروح جراء 3 انفجارات يرجح انها بسبب هجوم صاروخي استهدف مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة الى المدينة امس لتولي مهامها. وقالت مصادر يمنية ان انفجارا وقعت في المطار بعد قليل من هبوط طائرة تقل جميع الوزراء، باستثناء وزير الدفاع. واكدت قناة «العربية» ان الانفجار الاول وقع داخل صالة المطار قبل نزول الوزراء من الطائرة مشيرة الى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى، من بينهم نائب وزير النقل في عدن ومسؤول آخر محلي، واصابة عدد كبير من الطواقم الاعلامية التي كانت بانتظار الطائرة. كما حدث انفجاران اخران على مدرج المطار. وقالت ان ان الانفجار داخل المبنى كان ضخما، وصاحبه اطلاق نار مشيرة الى ان هناك معلومات اولية عن احتمال ان تكون طائرة مسيرة استخدمت في الهجوم واكدت مصادر حكومية ان الوزراء «لم يتعرضوا لأذى»، وتم نقلهم الى قصر المعاشيق في العاصمة اليمنية المؤقتة بعد الانفجار، موضحة انهم كانوا في الطائرة لحظة التفجير. وشنت القوات الأمنية حملة تفتيش واسعة في الأحياء السكنية الواقعة قرب المطار، وأقامت عددا من نقاط التفتيش.

وقال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك ان «الهجوم الارهابي لن يزيدنا الا اصرارا على القيام بواجباتنا حتى انهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار» مؤكدا ان «جميع اعضاء الحكومة بخير»

وأكد وكيل وزارة حقوق الانسان اليمنية نبيل عبد الحفيظ لقناة «سكاي نيوز عربية» ان الانفجارين اسفرا عن وقوع قتلى وجرحى وذكرت مصادر ان صواريخ كاتيوشا استهدفت المطار ايضا بالتزامن مع الانفجارين. افادت مصادر بأن القتلى والجرحى في الانفجارين هم من المدنيين ومسؤولين محليين في عدن. وأكدت هذه المصادر سماع تحليق طائرات مسيرة قبل وقوع الانفجارين بمطار عدن في حين رجحت خبراء امنيون ان يكون الانفجاران ناجمان عن هجمات صاروخية. وفيما قال المجلس الانتقالي الجنوبي ان مطار عدن تعرض لهجوم بصواريخ طويلة المدى فقد ذكرت مصادر امنية لقناة «سكاي نيوز عربية» ان صاروخين استهدفا مطار عدن انطلقا من منطقة الجند في تعز الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

واتهم وزير الاعلام اليمني معمر الارياني، جماعة الحوثي بتنفيذ هذا الهجوم الذي لم تعلن اي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن. وكتب الارياني في تغريدة عبر تويتر ان جميع اعضاء الحكومة بخير واضاف» نؤكد ان الهجوم الارهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لمطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني وان دمائنا وارواحنا لن تكون اغلى من دم اليمنيين». يشار الى ان هذا الاستهداف جاء قبيل ان تستأنف الحكومة عملها كما كان مقرراً سابقا، في حين تواجه تلك الحكومة الجديدة التي يرأسها معين عبدالملك وتتكون من 24 وزيرا، جملة من التحديات، على رأسها الملف الأمني في المناطق المحررة. وشُكلت الحكومة اليمنية وفق قرار جمهوري صدر الجمعة، من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي، حيث يأتي تشكيل الحكومة الجديدة في اطار اتفاق تقاسم السلطة الذي تم توقيعه برعاية السعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

