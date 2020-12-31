لندن: ترامب يعد لعمليتين عسكريتين كبيرتين قبل 20/1

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: كشفت مصادر برلمانية بريطانية، امس، ان الرئيس الأميركي المنتهية ولايته يعد لعمليتين عسكريتين كبيرتين قبل مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير المقبل، في الوقت الذي اعلنت فيه وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» وصول قاذفتين اضافيتين من طراز «بي-52» الى الشرق الأوسط في اطار تفعيل استراتيجية الردع ضد طهران.

واعتبر رئيس اللجنة الدفاعية في البرلمان البريطاني توبايس الوود، ان «سبب منع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبنتاغون والمؤسسات الاستخباراتية من التعاون مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن هو كونه يعد العدة لعمليتين عسكريتين كبيرتين قبل 20 يناير المقبل». وكان بادين اعلن ان فريقه الانتقالي لا يحصل على المعلومات التي يحتاجها من ادارة ترامب، قائلا ان «قيادة البنتاغون تعرقل نقل السلطة الى الادارة المقبلة». في غضون ذلك، الغيت زيارة مايك بنس، الوداعية الى اسرائيل، التي كانت مقررة قبل حوالي اسبوع من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وذكرت صحيفة «يديعوت احرنوت»، انّ الزيارة الوداعية لمايك بنس الى اسرائيل الغيت «بشكل مفاجئ». ولم تتطرق الصحيفة الى اسباب الغاء الزيارة. وأشارت الصحيفة الى انّه كان من المفترض انّ تتم الزيارة بين 10 و13 يناير المقبل.

وزار بنس اسرائيل عدة مرات خلال فترة توليه منصبه.

وفي طهران التي حملت واشنطن مسؤولية تداعيات اي مغامرة بالمنطقة، اكد الرئيس الايراني، حسن روحاني، ان «انتقام ايران لاغتيال قاسم سليماني لن ينتهي الا بقطع رجل اميركا من المنطقة، وطهران ستقطع رجل واشنطن في المنطقة، مقابل قطعها يد قاسم سليماني». وقال روحاني ان «من حق ايران الانتقام لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، ولن نتخلى عن هذا الحق»، لافتا الى ان «تشييع جثمان سليماني في ايران والمنطقة، كان اكبر رد على جريمة الاغتيال».

وقال الرئيس الايراني: «اغتيال قاسم سليماني كان جريمة وحشية يقف خلفها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ووزير خارجيته، مايك بومبيو، بشكل مباشر»، مشيرا الى ان «قصف قاعدة عين الأسد كانت صفعة صغيرة على وجه الولايات المتحدة، لكن الصفعة الأساسية تلقتها من شعوب المنطقة التي خرجت لأجل سليماني في سورية، ولبنان، والعراق، وايران». وشدد روحاني على ان «تصويت البرلمان العراقي على اخراج القوات الأمريكية كان عملا كبيرا». وأضاف روحاني: «بعد ايام ستنتهي ايام ترامب القاتل المتوحش المجرم»، مؤكدا ان «ادارة ترامب، وحياته السياسية ستذهب الى مزابل التاريخ بعد ايام». وتابع: «سعداء لانتهاء ظاهرة الترامبية قبل حلول الذكرى الأولى لاغتيال قاسم سليماني». وأشار الرئيس الايراني الى ان «اسرائيل هي المستفيد الأكبر من زعزعة الأمن في سورية، والعراق، واليمن، وأفغانستان، ووظفت تنظيم داعش لأجل السيطرة على المنطقة»، مضيفا ان «مسلحو داعش كانوا مرتزقة لدى اسرائيل، والعدو اراد الانتقام ممن قضى على هذا التنظيم». من جهته، اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف لنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ان مسؤولية تداعيات اي مغامرة محتملة في المنطقة تقع على عاتق واشنطن.

