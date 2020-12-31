قنابل أميركية ذكية للسعودية بـ 290 مليار دولار

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس، ان وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع محتمل لثلاثة آلاف ذخيرة من القنابل دقيقة التوجيه الى السعودية في صفقة تصل قيمتها الى 290 مليار دولار.

ويأتي البيع في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم ان الرئيس المنتخب جو بايدن، تعهد بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، اكبر مشتر للأسلحة الأميركية في الشرق الأوسط، في محاولة للضغط على الرياض لانهاء حربها في اليمن.

وقال البنتاغون ان الحزمة ستشمل 3000 ذخيرة GBU-39 ذات القطر الصغير (SDB I) وحاويات ومعدات دعم وقطع غيار ودعم فني. وقال البنتاغون في بيان: «البيع المقترح سيحسن قدرة المملكة العربية السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال زيادة مخزوناتها من الذخائر بعيدة المدى والدقيقة جو-أرض».

وأضاف ان «حجم الذخيرة يسمح بالوصول الى الأهداف بدقة مع اضرار جانبية اقل».

وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون الكونغرس بالصفقة المحتملة.

وعلى الرغم من موافقة وزارة الخارجية، فان الاخطار لا يشير الى ان العقد قد تم توقيعه او ان المفاوضات قد انتهت.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية ان شركة بوينغ هي المقاول الرئيسي للأسلحة.

