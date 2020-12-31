«الطاقة الذرية» الإيرانية تستعد لرفع التخصيب إلى 20 %

عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: أكد مدير مكتب الرئاسة الايرانية، محمود واعظي امس ان هيئة الطاقة الذرية الايرانية تعد خطط عمل وفق قانون الغاء القيود المفروضة على الملف النووي الذي اقره البرلمان، تتضمن رفع تخصيب اليورانيوم الى 20 %. وقال واعظي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الايراني ان «هيئة الطاقة الذرية الايرانية تعد خطط عمل وفقاً لقانون الغاء القيود المفروضة على الملف النووي الذي اقره البرلمان، ويتعين على الهيئات المختلفة تنفيذ جميع البنود المدرجة في القانون، بما في ذلك رفع التخصيب الى 20%». وأضاف انه «بعد تجهيز الأرضية المناسبة يجب ان يتم تخصيب 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% خلال عام». وصوت البرلمان الايراني يوم الأحد الماضي لصالح الزام الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم في تطور جديد يلي قرار ايران السابق بتخفيف التزاماتها ضمن الاتفاق النووي لعام 2015 ردا على الانسحاب الأميركي منه.