لقاح «أكسفورد» يدخل المعركة ضد «كورونا»

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لندن- الوكالات: أعطت وكالة الأدوية البريطانية الضوء الأخضر للقاح مضاد لفيروس «كورونا» المستجد طورته شركة «استرازينيكا» بالتعاون مع جامعة «أكسفورد» تنوي من خلاله السلطات تسريع حملة التلقيح التي باشرتها مطلع ديسمبر.

وقال ناطق باسم وزارة الصحة «وافقت الحكومة الأربعاء على توصية وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية السماح استخدام لقاح «أكسفورد/ أسترازينيكا» ضد» فيروس «كورونا» المستجد. وأشارت الوزارة إلى ان اللقاح قد أثبت فعاليته ضد السلالة الجديدة من فيروس «كورونا» التي ظهرت مؤخرا في المملكة المتحدة ودول أخرى، وتتميز بسرعة نقلها للعدوى.

وقبل أيام الرئيس التنفيذي لشركة «أسترازينيكا» باسكال سوريوت، لصحيفة «صنداي تايمز» إن البيانات الجديدة ستظهر أن اللقاح فعال مثل لقاحي «موديرنا» و«فايزر» اللذين تم الموافقة عليهما بالفعل، إذ يوفر الحماية لـ 95% من المرضى و100% للحالات التي تستوجب عناية مركزة.

من جانبه قال، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر «أنها أخبار رائعة الموافقة على استخدام لقاح «أكسفورد» إنه انتصار للعلم في بريطانيا، وسننتقل الآن لتطعيم أكبر عدد ممكن من الناس في أسرع وقت ممكن». وكانت عبارة وزير الصحة البريطاني مات هانكوك «سينقذنا في الربيع». التي اطلقها امس تعقيبا على قرار ترخيص اللقاح هي اهم ما يتنره البريطانيون ففي مقابلة تلفزيونية اعتبر هانكوك أن لقاح «أكسفورد/ أسترازينيكا» يوفر فرصة للنجاة من الجائحة بحلول الربيع. وأضاف «هيئة الصحة الوطنية ستتمكن من توفير الجرعات لحقن الناس بنفس سرعة إنتاجها» وتابع «أنا على ثقة كبيرة الآن بعد الموافقة على اللقاح من أننا سنتمكن من تطعيم عدد كافٍ من المعرضين لخطر الإصابة بحلول الربيع، الأمر الذي سيتيح لنا مخرجا من هذه الجائحة». ويبلغ ثمن الجرعة الواحدة من لقاح «أكسفورد أسترازينكا» 2 جنيه إسترليني (2.7 دولار)، بينما يتراوح ثمن جرعة لقاح «موديرنا» بين 32 و37 دولارا، وفيما يبلغ ثمن جرعة لقا «فايزر» نحو 20 دولارا. ويحتاج لقاح فايزر بايونتك إلى حفظه في ثلاجات عند درجة حرارة 70 تحت الصفر، ويمكن نقله 4 مرات فقط في سلسلة التبريد قبل الشروع في استخدامه، بينما يمكن تخزين لقاح «أكسفورد أسترازينكا» بين 2- 8 درجات مئوية.

وجرى تلقيح أكثر من 600 ألف بريطاني،غير أن الموافقة على اللقاح الثاني سيكون بالغ الأهمية، إذ إنه سيزيد من نطاق عمليات التطعيم.

ومن المتوقع أن يزداد عدد الأشخاص الذين يتم تلقيحهم بشكل كبير من الأسبوع الأول من شهر يناير.

وكانت «أسترازينيكا» قد توصلت لاتفاقيات لتوريد قرابة ملياري جرعة من اللقاح حول العالم، وذلك حتى قبل إطلاقه. ويعتمد اللقاح المذكور على تجارب تختبر نسخا ضعيفة من فيروسات نزلات البرد، والتي تحدث التهابات لدى الشمبانزي، كما أنه يحتوي على المادة الوراثية لبروتين «سارس كوف-2»، السلالة المسببة لوباء كوفيد-19. وطلبت بريطانيا 100 مليون جرعة لتطعيم 50 مليون شخص.

الى ذلك، أعلنت مختبرات «سينوفارم» الصينية أمس أن أحد لقاحاتها ضد «كوفيد-19» فعال بنسبة 79% وهو رقم أقل من تلك التي أعلنتها «فايزر» و«موديرنا». و«سينوفارم» هي أول شركة صينية تعلن أرقاما تتعلق بفاعلية لقاح يجري إعداده ومع ذلك بدأت السلطات الصينية في تطعيم أكثر من مليون شخص بمنتجات لم تصادق عليها رسميا بعد. وقالت الشركة في بيان أن اللقاح الذي تعده مختبرات «سي ان بي جي» في بكين فعال بنسبة 79,43%. ولم تحدد «سينوفارم» ما إذا كانت التجارب اكتملت لهذا اللقاح الأول. وقالت المجموعة إنها تقدمت بطلب للموافقة على هذا اللقاح الأول لدى السلطات الصينية.

