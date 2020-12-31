أمير قطر يتلقى لقاح «كورونا» ويشجع أفراد المجتمع على التطعيم

عربيات ودوليات

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، لقاح كورونا المستجد، وحفز أفراد المجتمع للتطعيم ضد الفيروس.

وشارك أمير قطر منشوراً على صفحته على موقع إنستغرام، وكتب: «أخذت اليوم لقاح «كوفيد -19»، وأتمنى للجميع السلامة من هذا الوباء». واعتبرت الخطوة تحفيزاً لأفراد المجتمع القطري لأخذ اللقاح والتطعيم ضد الفيروس.

وانتشرت على صفحات قطرية فيديوهات للشيخ تميم وهو يتوجه لمركز لعبيب الصحي قبيل تلقي اللقاح.

ونشر أحد المغردين القطريين المشهورين فيديو للشيخ تميم بن حمد وهو يتبادل الحديث بشكل عفوي وودي مع بعض الحاضرين. كما يظهر من الفيديو الذي نشره «أبو غانم» مسنة قطرية عبرت عن رغبتها بالسلام على الشيخ تميم. وأشاد مغردون بأريحية أميرهم وهو يمازح المسنة مخاطباً إياها أن التطعيم سهل ولن تشعر به.

وكان عدد من المسؤولين القطريين توافدوا من بداية عملية التطعيم لتلقي لقاح فايزر -بايونتيك.

