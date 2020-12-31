كامالا هاريس تتلقى جرعة «موديرنا» على الهواء

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: تلقت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لقاح «موديرنا» المضاد لفيروس «كورونا» على الهواء مباشرة وحضت الجمهور على الثقة في هذه العملية، في حين سلط اختيارها للمستشفى الضوء على محنة المجتمع الإفريقي- الأميركي المتضرر بشدة.

وتلقت هاريس التي كانت تضع كمامة أول جرعة من اللقاح في مركز «يونايتد ميديكل سنتر» الواقع في منطقة واشنطن التي تضم عددا كبيرا من الأميركيين المتحدّرين من أصول إفريقية.

وسُجّلت في مناطق غالبية سكانها من الأميركيين المتحدّرين من أصول إفريقية معدّلات مرتفعة من الوفيات والامراض المرتبطة بوباء «كوفيد-19» فيما أشارت استطلاعات الرأي أيضا إلى أن هؤلاء هم من الأكثر ترددا في ما يتعلّق بتلقي اللقاح. وقالت هاريس بعد تلقي اللقاح «أريد أن أذكر الناس أن منطقتكم هي المكان الذي يمكنكم أخذ اللقاح فيه إذ ستتلقون اللقاح على يد أشخاص يمكن ان يكونوا من معارفكم». وأضافت «أريد أن أذكر الناس بأن لديهم مصادر موثوقة للمساعدة وهذا هو المكان الذي يمكنهم الذهاب إليه للحصول على اللقاح».

