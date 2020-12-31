أطباء مصر بين «خطرين».. تجارب اللقاحات الصينية و«كورونا»

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القاهرة- «الوكالات»: تناقلت مواقع الكترونية ومواقع التواصل الاجتماعية في مصر أمس تقرير قناة «الحرة» الاميركية بثه على موقعها الاخباري نقلا عن «الغارديان» البريطانية يتعلق بقيام وزارة الصحة المصرية بتلقيح عدد من الاطباء ضمن تجربة سريرية لمجموعة «سينوفارم» الصينية دون ابلاغهم بحقيقة الامر فيما انشغلت مواقع التواصل ايضا بفيديو يظهر شوارع خالية بدعوى فرض حظر للتجوال لكن الحكومة سارعت الى نفيه مؤكدة انه قديم.

وبحسب تقارير اخبارية فقد أرسلت وزارة الصحة المصرية دعوة إلى الأطباء لتلقيحهم ضد «كوفيد-19» لكنها لم تخبرهم أنها كانت تجربة سريرية وأكدت أن لقاحين لفيروس «كورونا» طورتهما مجموعة «بيوتك» الوطنية الصينية، وهي جزء من تكتل مملوك للدولة يعرف باسم «سينوفارم» ليس لهما آثار جانبية وصدرت أوامر لتطعيم جميع الأطباء والعاملين الذين يرغبون في التطعيم». لكن الكثير من الأطباء شككوا في سلامة اللقاح وقال أحد العاملين في مستشفى حكومي «عندما وصلتنا أنا وزملائي هذه الرسالة، لم يشارك أي منا، لأننا لا نستطيع الوثوق بها» وأكد أن هناك «نقصًا في المصداقية» في نهج الحكومة تجاه الوباء واللقاحات وفقا لتصريح نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية وتناقلته مواقع وصفحات مصرية على مواقع التواصل.

وفي سبتمبر شارك حوالي 3000 متطوع مصري في النهاية في التجربة وهو نصف العدد الذي أراده الباحثون. وتقول الحكومة إنها ستبدأ في تلقيح العاملين في المجال الطبي، باستخدام لقاحات «سينوفارم» بشكل أساسي بهدف توفير 10 ملايين جرعة في نهاية المطاف.

وقال الطبيب «الآن مقايضة بين خطر الفيروس، خاصة مع الارتفاع الحالي في الحالات، وخطر اللقاح غير الموثوق به مع عدم وجود بيانات داعمة كافية على الإطلاق».

وفي جانب آخر، كشفت الحكومة المصرية حقيقة فيديو تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن فرض حظر حركة المواطنين بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية اعتباراً من يوم الأربعاء 30 ديسمبر. ونفى مجلس الوزراء المصري في منشور بحسابه على «فيسبوك» تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن وأن الفيديو المتداول قديم، يعود لفترة الموجة الأولى لفيروس «كورونا». وشدد على أن القرارات التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة «كورونا» خلال اجتماعها الأخير لا تتضمن فرض حظر التجوال، مُشيراً إلى أنه في حال اتخاذ أي قرارات جديدة «سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي».

