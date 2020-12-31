سولاري مدرباً لأميركا المكسيكي

دوليه

عيّن كلوب أميركا المكسيكي مدرب ريال مدريد السابق سانتياغو سولاري لخلافة ميغيل هيريرا الذي أقيل في وقت سابق هذا الشهر. وخاض سولاري 11 مباراة دولية مع الأرجنتين ولعب في صفوف ريال مدريد بين عامي 2000 و2005 في فترة «غالاكتيكوس». ودرب فريق الشباب في ريال مدريد بين 2016 و2018 ثم انتقل للفريق الأول بعد اقالة يولن لوبتيغي لكنه غادر بعد أربعة أشهر وخلفه زين الدين زيدان. وقال سانتياغو بانوس رئيس كلوب أميركا «نقر بأن سولاري يشكل واجهة مثالية لمشروعنا، خلال مسيرته في اللعب والتدريب تحمل المسؤولية بنجاح أمام تطلعات أندية مثل كلوب أميركا هدفها الألقاب فقط».

