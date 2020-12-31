راشفورد منح يونايتد الفوز

دوليه

سجل ماركوس راشفورد هدف اللقاء الوحيد في الوقت بدل الضائع امام الضيف ولفرهامبتون ليرتقي بفريقه مان يونايتد الى وصافة الدوري الانكليزي، فيما حقق ارسنال فوزه الثاني تواليا على حساب برايتون في المرحلة السادسة عشرة التي خيم عليها ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأرجئت الاثنين مباراة ايفرتون ضد ضيفه مانشستر سيتي لاصابات عديدة في صفوف الأخير بفيروس كورونا، قبل ان تعلن رابطة الدوري بعد ظهر اول من امس تسجيل 18 اصابة بين لاعبين وأفراد من طواقم الأندية.

وكشف شيفيلد يونايتد المتذيل عن وجود اصابات في صفوفه، الا ان 18 لاعبا كانوا متاحين للمواجهة التي خسرها بهدف نظيف امام مضيفه بيرنلي، فيما غاب المدرب النمسوي لساوثمبتون رالف هازنهوتل عن اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي امام ضيفه وست هام يونايتد لاصابة أحد أفراد عائلته بكوفيد-19.

وفي المباراة الاولى، سجل راشفورد هدف الفوز في الدقيقة 90+3 ليفك يونايتد عقدته امام «الذئاب» بعدما فشل في الفوز عليه في المباريات الأربع السابقة في الدوري منذ صعود الأخير الى دوري الأضواء في العام 2018.

وبفوزهم التاسع هذا الموسم، رفع الشياطين الحمر رصيدهم الى 30 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر وحامل اللقب ليفربول الذي يحل ضيفا على نيوكاسل الخميس في ختام المرحلة.

وأجرى مدربهم النروجي اولي غونار سولسكاير ستة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي بدأت المباراة في التعادل 2-2 امام ليستر سيتي السبت في ظل الجدول المزدحم، أبرزها مشاركة الدولي الاوروغوياني ادينسون كافاني على حساب الفرنسي انطوني مارسيال.

وبعد أن شهد نصف الساعة الاول من الشوط الثاني أداءا باهتا من الفريقين، ظن يونايتد أنه افتتح التسجيل عندما تابع العاجي أريك بايي برأسه كرة عرضية من لوك شو ارتدت من المدافعين لتتهيأ أمام كافاني الذي تابعها في الشباك الا انه ألغي بداعي تسلل على الأخير (69)، قبل ان يسدد الفرنسي بول بوغبا كرة قوية تصدى لها باتريسيو (75).

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، رفع فرناديش كرة طويلة من خلف خط منتصف الملعب في ظهر المدافعين، وصلت الى راشفورد الذي تلاعب بمدافعين قبل ان يسددها بيسراه ارتدت من سايس لتتابع طريقها نحو الشباك (90+3).

ومنح البديل الفرنسي ألكسندر لاكازيت الانتصار الثاني تواليا لأرسنال في الدوري بتسجيله الهدف في الوحيد في المواجهة ضد مضيفه برايتون بعد 21 ثانية من نزوله ارض الملعب.

ورفع ارسنال الذي عانى هذا الموسم من أسوأ انطلاقة له في الدوري منذ 1974-1975، رصيده الى 20 نقطة في المركز الثالث عشر بعد انتصاره السادس مقابل تعادلين وثماني هزائم.

وقال ارتيتا «الدواء الأفضل هو الانتصارات. عندما تفوز، تختلف القصة والصورة تبدو أفضل في الوقت الراهن».

وبعد 21 ثانية على نزوله بديلا لمارتينيلي، سجل لاكازيت هدف الفوز لأرسنال بعد انطلاق مميزة لساكا على الرواق الأيمن مرر على اثرها الكرة الى الدولي الفرنسي في منتصف المنطقة سددها بيمناه جميلة في زاوية ضيقة على يسار سانشيس (66).

وحقق ليدز فوزه الثاني تواليا بانتصار كاسح بخماسية نظيفة على مضيفه وست بروميتش ومدربه الجديد سام ألاردايس الذي فشل في تحقيق الفوز في مباراته الثالثة بعدما خلف المقال الكرواتي سلافن بيليتش.

وافتتح رومان سويرز من دولة سانت كيتس ونيفيس التسجيل بهدف عكسي في مرمى فريقه (9)، فيما توالى المقدوني ايغجان أليوسكي (31)، جاك هاريسون (36)، الاسباني رودريغو (40) والبرازيلي رافينيا (72) على تسجيل الأهداف الاربعة.

وواصل ساوثمبتون نزيف النقاط بتعادله مع ضيفه وست هام سلبا، فيما عاد بيرنلي الى سكة الانتصارات من بوابة ضيفه الجريح شيفيلد يونايتد بنتيجة 1-0 برأسية لبين لي اثر ركنية من الايرلندي روبي برادي (32).

